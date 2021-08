El 61,6% dels cotxes de segona mà venuts aquest any a Girona tenen més de 10 anys, el que equival a 12.807 turismes, segons la patronal dels concessionaris Fecavem, una dada que indica la vellesa dels turismes de segona mà transaccionats. Aquesta és una tendència lleugerament superior a les dades catalanes, amb un 55,9% dels cotxes venuts amb aquesta antiguitat, 175.218 en total.

El percentatge de turismes venuts amb una antiguitat de 10 o més de 10 anys representa més de la meitat de transaccions de segona mà, tot i que en els darrers anys ha mostrat una tendència a la baixa.

L’any 2019, els cotxes de més de 10 anys venuts representaven el 64% i el 2020 van ser el 63,8%, un percentatge molt similar, tot i l’aturada del mercat pel confinament domiciliari per la pandèmia de la covid-19 l’any 2020. Aquesta disminució s’ha consolidat aquest any, amb unes dades que indiquen que, de gener a juliol de 2021, un 61,6% dels turismes que s’han venut de segona mà compten amb més d’una dècada de vida útil.

A Catalunya, cotxes més nous

Pel que fa a les altres antiguitats, en destaquen els cotxes de zero a un any, representant un 6,3% de les vendes, seguits dels que tenen d’un a dos anys i de quatre a cinc, amb un 5,6% i un 5,5%, respectivament.

En canvi, a nivell català són més els cotxes de segona mà venuts amb menys anys d’antiguitat: un 8% de les transaccions fan referència a turismes que tenen de zero a un any de vida, segons Fecavem.

Amb relació a les dades totals de turismes venuts de gener a juliol del 2021 a la demarcació de Girona amb aquestes diferents antiguitats, en trobem 12.807 que s’han venut tenint més de 10 anys, mentre que n’hi ha 1.214 de zero a un, i 1.164 i 1.135 de un a dos i de quatre a cinc anys, respectivament.

A Catalunya, els turismes venuts de gener a juliol d’aquest any amb més d’una desena d’anys d’antiguitat han estat fins a 175.318 cotxes, seguits dels de zero a un any, amb 13.967 turismes.

Cada cop més vells

A nivell estatal, l’antiguitat mitjana dels vehicles durant l’any 2020 es va situar en els 13,1 anys, convertint-se en una de les més altes de tot Europa, que va presentar una mitjana de 10,8 anys.

Segons dades recollides per ACN, respecte a l’exercici anterior, l’antiguitat mitjana dels vehicles espanyols es va incrementar en sis mesos, superant els 12,6 anys registrats el 2019, segons l’informe publicat aquest dimecres per l’Associació Espanyola de Fabricants d’Automòbils i Camions (Anfac). La patronal també destaca que el 64% dels turismes que circulen per Espanya tenen més de deu anys, mentre que el parc de vehicles ECO representa el 2,2% del total. Anfac atribueix l’envelliment a la crisi econòmica i demana que s’incentivi la renovació del parc per reduir les emissions.

A hores d’ara, les vendes de vehicles d’alta antiguitat superen les vendes de turismes nous. Segons l’informe, l’any 2020 es van comercialitzar més d’1,1 milions de cotxes de més de deu anys, superant les 851.210 matriculacions de vehicles nous. «Això vol dir que, per cada turisme nou, es van vendre 1,3 turismes de més de deu anys», assenyala la patronal.

Tot i que la quota de vehicles electrificats –elèctrics i híbrids endollables- és baixa, les vendes d’aquest tipus d’automòbils el 2020 van incrementar-se un 78,6% en termes interanuals. Pel que fa als cotxes de zero o baixes emissions, les vendes es van incrementar un 81% i un 36%, respectivament.