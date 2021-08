Un total de 4.963 banquers van guanyar més d’un milió d’euros el 2019 a la Unió Europea, una xifra lleugerament superior a la de l’any anterior (4.938, un 0,51% més) però que implica un fort increment del 45% en una dècada, des dels 3.427 de 2010. Així ho va revelar ahir l’Autoritat Bancària Europea (més coneguda com EBA, per les seves sigles en anglès) en un informe en el qual ha apuntat que aquest col·lectiu va percebre en total 9.884 milions d’euros (4.317 milions en salari fix i 5.567 milions en variable), la qual cosa dóna una mitjana de 1,99 milions per executiu. Les xifres són de nou similars a les de 2018 (9.823 i 1,989 milions, respectivament). Respecte a 2010, en canvi, el sou total s’ha disparat un 31% des dels 7.528 milions, però la remuneració mitjana ha baixat un 9,1% des dels 2,19 milions. A Espanya, els banquers milionaris van ser 163 fa dos anys, en línia amb els exercicis anteriors.