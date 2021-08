La demarcació de Girona segueix augmentant en exportacions. Durant el primer semestre de l'any, les empreses han ingressat 3.311,8 milions d'euros per vendes a l'exterior. Això suposa un 2,2% més que el mateix període de l'any passat. De tota manera, la demarcació de Girona està per sota de la mitjana catalana en augment d'exportacions. De fet, Tarragona lidera el llistat de demarcacions catalanes que més creixen amb un augment del 37,6%.

A les comarques de Barcelona, durant el mes de juny també s'ha registrat un augment del 28,5% en les vendes a l'exterior. Aquestes xifres xoquen amb el creixement moderat que registra Girona. De fet, durant el juny les exportacions han crescut un 2% respecte el mateix mes de 2020. Al llarg d'aquest mes, les empreses gironines han facturat 561,2 milions d'euros en productes enviats als mercats internacionals.

Pel que fa als sectors que més exporten, l'alimentari segueix liderant aquest llistat. Durant el mes de juny han venut productes per un valor de 226,1 milions d'euros. Això suposa el 40% de totes les exportacions de la demarcació gironina. Per altra banda, els productes químics es mantenen com a segona opció amb una distància considerable. Durant el juny la venda d'aquests productes ha representat 104,1 milions d'euros, un 18,5% de tot el que s'ha exportat.

Per països, França és el país que més compra a la demarcació de Girona. Les empreses gironines han facturat 140.160 milions d'euros per les vendes de productes a aquest país. En segon lloc hi ha la Xina, que comportat uns ingressos de 73.246 milions. A més distància hi ha Itàlia, que es queda en tercera posició amb vendes per valor de 37.950 milions. A poca distància la segueix Alemanya que ha comprat productes per valor de 37.856 milions d'euros.