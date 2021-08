El preu mig diari de l’electricitat en el mercat majorista es va disparar ahir un 17,7%, respecte al nivell marcat dimarts, tornant així a superar la cota dels 100 euros per megawatt/hora (MWh), després de la lleugera treva donada a principis de setmana.

En concret, el pool elèctric va registrar ahir un preu mitjà de 105,4 euros/MWh, amb un mínim al llarg del dia de 83,99 euros/MWh -entre les 05.00 i 06.00 hores- i un màxim de 126,84 euros/MWh -entre les 22.00 i les 23.00 hores-, segons dades de OMIE recollits per Europa Press.

D’aquesta manera, el preu de la llum va tornar a disparar-se a nivells, fins enguany, inusualment alts per a un mes d’agost i va superar el llistó dels 100 euros/MWh, després d’haver marcat el dilluns i el dimarts registres per sota dels 90 euros/MWh coincidint amb la fi de l’onada de calor. En el que va d’agost, el «pool» ha registrat vuit rècords: els cinc que va marcar entre el dilluns i el divendres de la setmana passada, i els experimentats el dilluns, dimarts i dimecres de la setmana anterior. La cota històrica, fins ara, la va signar el divendres 13 d’agost, amb un preu mig diari de 117,29 euros/MWh.

L’espiral alcista de la setmana passada va portar a centrar el debat polític en com abaratir el preu de l’electricitat. De fet, el Govern va obrir la porta a crear una empresa pública energètica, tal com ve des de fa temps demanant el seu soci en l’Executiu, Unides Podem.

Aquest context de pujades en el pool elèctric està marcat per l’increment en els preus dels drets de CO₂ i del gas, als quals s’ha unit l’increment de la demanda per l’onada de calor.

En concret, els drets d’emissió de CO₂ s’han encarit fins a superar en el que va d’agost els 55 euros per tona, quan a l’inici de l’any cotitzaven entorn dels 33 euros. Mentrestant, el preu del gas natural repunta ja per sobre dels 47,6 euros per MWh, segons dades de Mibgas.