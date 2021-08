Les zones amb els carrers més cars de Girona es troben, com no podia ser d’altra manera, a la Costa Brava. Així ho indica un informe d’Idealista, que situa Llafranc (amb els seus 4.040 euros el metre quadrat) al capdavant de les localitats més exclusives per adquirir un habitatge. Diverses àrees de la Costa Brava superen el llindar dels 3.000 euros el metre quadrat, com ara Calella de Palafrugell (3.622 euros/metre quadrat), Cadaqués i el Port de la Selva (3.079), Tamariu (3.000), Torre Valentina (Calonge, 3.223), S’Agaró (Castell-Platja d’Aro, 3.132), les cales de Sant Francesc i Santa Cristina (Blanes/Lloret, 3.538) o la platja del Salatar de Roses (3,537).

A la resta de la província els preus són més modestos, si bé aquests fluctuen en funció de la zona. A la ciutat de Girona, per exemple, el preu per metre quadrat marca 2.123 euros de mitjana, però amb diferències entre barris: un dels més exclusius pel que fa als elevats costos dels habitatges és el Barri Vell amb 3.670 euros.

Idealista també informa del preu per metre quadrat de la resta de grans municipis de la província. Figueres marca 1.312 euros el metre quadrat; Banyoles, 1.518; Olot, 1.268; Blanes, 1.813; Lloret, 1.900; Palamós, 2.300; Palafrugell, 1.930; Ripoll, 1.051; Puigcerdà, 2.186, i Santa Coloma de Farners, 1.213.

El carrer més exclusiu d’Espanya per a comprar habitatge es troba a l’illa de Mallorca. Es tracta del carrer de Sant Carles, en el municipi de Calvià, on els propietaris demanen una mitjana de 7.043.750 euros a qui vulgui comprar alguna dels seus luxosos habitatges, segons l’estudi d’Idealista.

L’anàlisi, que es basa en els preus dels habitatges a la venda en carrers amb més de 10 habitatges en oferta, evidencia

Segons dades d’una altra immobiliària, John Taylor, els preus mitjans per metre quadrat en les zones més exclusives de Mallorca aconsegueixen els 18.000 euros en el cas de les viles més exclusives. Són habitatges en les zones de Bandinat, Illetas, Portals Nous, Costa d’en Blanes i el Port d’Andratx, per exemple. Viles de diversos milions d’euros que es venen fonamentalment a estrangers. El preu mitjà de l’habitatge a Balears ha crescut entorn del 9% en un any segons Tinsa, fins a uns 2442 euros el metre quadrat, la qual cosa suposa un 10,5% menys que en el 2007. també les grans diferències de preus dels habitatges a Espanya segons les zones i el veïnat. Així, mentre el carrer més car de Castella-la Manxa, a Albacete, té el sostre de preu mitjà en 318.000 euros, als carrers més cars d’Espanya (a Mallorca o a Màlaga) el preu mitjà supera els set milions d’euros, 22 vegades més. Òbviament, les característiques de cada habitatge no són comparables, com el nivell de vida dels seus inquilins.

Més d’un milió d’euros

L’estudi es completa amb els carrers més exclusius de cadascuna de les 17 comunitats autònomes espanyoles. A més de les comunitats amb carrers en les 10 primeres posicions, 5 autonomies més tenen adreces en les quals se supera de mitjana el milió d’euros: Catalunya (4.194.667 euros, en Sant Andreu de Llavaneras), Comunitat Valenciana (3.080.409 euros, al carrer de Pic Tort, a Xàbia), Canàries (2.810.231 euros, al carrer Alcojora de Adeje), Euskadi (1.474.200 euros, en el passeig de Miraconcha a Sant Sebastià) i Cantàbria (1.321.333 euros, al carrer Castelar de Santander).