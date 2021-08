Una de freda i una de calenta. L’ecosistema emprenedor arrela a Barcelona, però queden assignatures pendents. Malgrat el recent anunci d’una llei per a les «start-ups», que rebaixarà el tipus a què tributen del 25% al 15% durant els primers quatre anys, la fiscalitat continua sent un escull, segons va destacar Aurora Catà, presidenta de Barcelona Global, que va presentar el segon estudi Scale-up monitor, juntament amb CaixaBank i l’IESE.

L’estudi, basat en enquestes i entrevistes que han aconseguit un finançament superior a un milió d’euros, un total de 58, que es defineixen com a scale-ups, revela que el 95% de les enquestades afirmen que preveuen augmentar les seves contractacions de treballadors en els pròxims 18 mesos, va explicar Mateu Hernández, director general de Barcelona Global. A més, gairebé un terç d’aquestes afirmen que contractaran més de 30 persones. Es constata, per tant, que, malgrat la pandèmia, «és un sector en creixement».

Catà va insistir que la fiscalitat encara és lluny dels països de l’entorn –com França, Portugal o Itàlia– per afavorir l’activitat emprenedora i que també és un aspecte a modificar a l’hora d’atraure talent i inversors. I va afegir que «el plantejament no és que Barcelona es converteixi en un paradís fiscal», sinó tenir la normativa i fiscalitat que ja hi ha als principals països europeus per no estar en una competició global amb barreres que els altres no tenen.

Talent de programació

Un altre dels aspectes que destaca l’informe és la dificultat per a les scale-ups de trobar a Barcelona el talent de programació (80%) i directius (70%) que necessiten. Hernández va explicar que per contractar talent a la resta del món, «s’evidencien la falta d’agilitat i flexibilitat en els tràmits administratius d’autorització, especialment en el cas de fora de la Unió Europea».

Segons l’enquesta, el 73% dels fundadors de scale-ups tenen més de 40 anys i en el 85% d’aquestes no hi ha cap dona a l’equip fundador.

L’ecosistema, per la seva banda, està fortament internacionalitzat i el 63% de les empreses realitza a l’estranger més del 25% de les seves vendes.

Segons la vicepresidenta econòmica, Nadia Calviño, aquest projecte de llei forma part de les reformes estructurals que ultima el Govern per «atraure inversió i talent», «augmentar la productivitat i l’ocupació de qualitat», afavorir «una profunda transformació del teixit productiu» i convertir Espanya en «un hub empresarial i digital de referència a Europa»

Per a això, l’esborrany legal també incorpora incentius per atraure a Espanya teletreballadors multinacionals estrangeres, els anomenats «nòmades digitals».