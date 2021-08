El preu mitjà diari de l’electricitat al mercat a l’engròs caurà aquest diumenge un 8,74%, per la qual cosa baixa per segona jornada consecutiva, tot i que seguirà per sobre dels 100 euros per megawatt hora (MWH). En concret, el preu per aquest diumenge serà de 100,51 euros/MWh. D’aquesta manera, es torna a allunyar una mica dels rècords amb què va coquetejar divendres passat, amb un preu mitjà aquell dia de 117,14 euros/MWh, el segon més alt de la sèrie històrica. No obstant, es mantindrà una mica més de tres vegades per sobre dels prop de 32 euros/MWh que registrava l’any passat per aquestes dates.

Les caigudes del preu que s’han registrat aquest dissabte i aquest diumenge es deuen a que el cap de setmana sempre es registra un abaratiment a causa de la menor demanda. El pool elèctric registrarà per aquest diumenge un mínim de 88,14 euros/MWh entre les 18h i les 19h, mentre que el màxim horari serà entre les 00h i la 1h, amb 110,41 euros/MWh, segons dades d’OMIE.