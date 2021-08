El preu mig diari de l’electricitat en el mercat majorista va encadenar ahir la seva tercera pujada, amb un repunt del 3,3% respecte al nivell marcat dijous, i es va quedar a les portes d’un nou màxim històric amb 117,14 euros per megawatt/hora (MWh). Així, el preu assolit ahir va suposar el segon més alt en la sèrie històrica del mercat majorista elèctric, tan sols superat pel del passat divendres 13 d’agost, quan va aconseguir arribar fins als 117,29 euros/MWh.

D’aquesta manera, el preu de la llum es manté en els nivells històrics que es van registrar durant la setmana passada, en plena onada de calor, després d’haver caigut lleugerament durant aquest inici de setmana a registres per sota dels 90 euros/MWh.

Segons dades de l’organització de consumidors Facua, la factura de la llum d’un usuari mitjà a l’agost serà «la més cara de la història», amb un encariment en el que va de mes del 43,7% respecte al mateix període de l’any passat. Facua-Consumidors en Acció va denunciar que Iberdrola està buidant embassaments aprofitant l’alt preu de l’electricitat sense tenir en compte les necessitats hídriques i va demanar a la Comissió Nacional del Mercat de la Competència (CNMC) que l’investigui.

Expedient obert

El secretari d’Estat de Medi Ambient, Hugo Morán, va recordar dijous que Iberdrola ja té obert un expedient per la Confederació Hidrogràfica del Duero per a dilucidar si s’ha excedit dels límits de desembassament i que, si es comproven males praxis, se li aplicarà una sanció. En aquest context, ERC i EH-Bildu van registrar ahir al Congrés la sol·licitud de compareixença del president d’Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, pel buidatge d’embassaments explotats per aquesta companyia energètica amb la finalitat de maximitzar la seva generació d’electricitat.