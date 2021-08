L’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) preveu que el preu de la llum es mantingui una mica durant tot el mes d’agost. L’associació adverteix d’una pujada anual de la factura de la llum de l’ordre del 25% si no es prenen mesures urgents per pal·liar la situació. Segons els càlculs de l’OCU, al mes d’agost està disparant el preu de l’electricitat a màxims històrics i durant la primera quinzena arriba a un preu mitjà de 102,11 euros. La factura mitjana del mes d’agost serà de 76,6 euros, el 4,4% superior a la factura rècord del mes de juliol, el que suposa el 35% d’increment davant la factura de l’agost del 2020. Sense la baixada temporal de l’IVA decretada pel Govern central, la factura hauria arribat als 84,3 euros. La factura mitjana del PVPC acumula un increment del 25% des de començaments d’any. Per a la resta, l’OCU adverteix de les fortes pujades de preus al mercat lliure.

Davant aquesta situació, l’OCU demana al Govern central i a la CNMC que de forma immediata prenguin mesures per corregir els desequilibris que genera el sistema de fixació de preus de l’electricitat i aconseguir un mercat més just per als consumidors. L’OCU ha posat en marxa una campanya per obtenir el suport dels ciutadans per exigir al Govern central modificacions per aconseguir un mercat de l’electricitat «més just» per als consumidors.

El preu mitjà de l’electricitat al mercat a l’engròs (‘pool’) va pujar el 0,58% el passat dimarts, fins als 89,50 euros el megawatt hora (MWh), amb la qual cosa es trenca una seqüència ininterrompuda de tres descensos consecutius. El preu de la llum per a dimarts segons les dades de l’Operador del Mercado Ibérico de la Electricidad (OMIE) va significar triplicar els 29,97 euros MWh de gairebé la mateixa data de l’any passat.

L’Organització de Consumidors assenyala que el 73% dels dies d’agost el preu de l’electricitat al mercat a l’engròs ha superat els 100 euros/MWh i amb cinc dies consecutius de preus màxims fins a arribar als 117,29 euros divendres passat. Per a l’OCU es tracta d’«un fet absolutament insòlit i sense precedents en l’evolució del mercat a l’engròs». Aquesta organització denuncia en una nota la «desorbitada» pujada del preu de l’electricitat i afegeix que suposa «un greu perjudici» per als consumidors. Indica que la factura acumulada durant aquests primers mesos del 2021 serà de 546,25 euros, davant els 437,85 euros que es van pagar l’any 2020 fins al mes d’agost. Es tracta d’un sobrecost de 108,4 euros, cosa que significa que, fins al moment, els consumidors han pagat per la factura de la llum un 24,8% més que el 2020.