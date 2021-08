La llet generalment es deslacta mitjançant hidròlisi de lactosa, conversió enzimàtica en galactosa i glucosa. No obstant això, aquest procés pot augmentar la dolçor i canviar de color, i pot disminuir el valor nutricional. La quantitat de disacàrid (lactosa) en els productes lactis varia entre productes; alguns formatges en contenen pràcticament zero, mentre que la llet conté la major quantitat de lactosa de tots els productes lactis en aproximadament 4-5% en pes. Com que una gran part de la població mundial és intolerant a la lactosa, hi ha una creixent demanda de llet sense lactosa.

Un grup de recerca dirigit per Aaron Morelos-Gomez, del Global Aqua Innovation Center de la Universitat Shinshu, ha investigat ara l'aplicació de membranes de nanofiltració a base d'òxid de grafè a la llet. Les membranes d'òxid de grafè poden crear una capa d'incrustacions poroses; per tant, es va considerar que el seu rendiment de filtració podia mantenir-se millor que el de les membranes polimèriques comercials. L'estructura química i laminar de la membrana d'òxid de grafè va permetre una major permeació de lactosa i aigua, rebutjant greixos, proteïnes i alguns minerals. Per això, la textura, el sabor i el valor nutricional de la llet es van conservar millor que amb les membranes polimèriques comercials. El mètode té un alt potencial per eliminar els sucres de les begudes mentre conserva altres ingredients, augmentant el seu valor nutricional.