L'anunci del Govern que aquest podria assumir a través d'una empresa pública la gestió de les centrals hidràuliques en les quals la concessió venç en els anys vinents ha suscitat una enorme controvèrsia i crítiques des de l'oposició, tot i que l'executiu ha garantit que no hi haurà nacionalitzacions d'explotacions en vigor i es respectarà la seguretat jurídica mentre les concessions estiguin en vigor. La mesura perseguiria influir en el mercat per limitar les escalades de preus a les ofertes de les plantes hidràuliques quan els combustibles fòssils com el gas natural disparen el seu preu en el mercat internacional per la conjunció de factors extraordinaris.

Jaume Olano, vicesecretari de Participació del PP, va qualificar de «veritable disbarat» comptar amb una empresa pública. Però actualment en el sector energètic nacional ja operen deu empreses o fons de naturalesa pública propietat de set estats estrangers (Itàlia, Xina, Algèria, Qatar, Emirats Àrabs Units, Noruega i Singapur) que tenen participacions accionarials en tretze empreses i negocis elèctrics, gasístics i petroliers espanyols, en nou dels quals són els majors accionistes, mentre que en sis ells són, a més, dominants.

El cas més cridaner és el d'Endesa, la segona elèctrica de país, que va ser propietat de l'estat espanyol i la definitiva privatització pel PP per recaptar fons i en aplicació del principi de privatització del sector públic va acabar facilitant el seu control per l'estat italià a través de l'elèctrica Enel, el seu propietari actual amb el 70,1% del seu capital. Al seu dia, l'executiu de l'època va vetar diverses operacions privades (com l'opa d'Unión Fenosa sobre Hidrocantábrico), però va autoritzar el control d'aquesta última per l'estat portuguès a través de la companyia pública EDP. Avui el principal accionista d'EDP és l'estat xinès a través de la companyia China Three Gorges (CTG).

Aquest gegant xinès posseeix el 19,03% d'EDP després d'haver fracassat en l'intent de fer-se amb el 100% mitjançant una opa que va ser neutralitzada per altres accionistes l'abril de 2019. La portuguesa EDP, successora a Espanya de l'asturiana Hidrocantábrico, és la tercera elèctrica en el mercat nacional per volum de generació i la quarta per nombre de clients.

A més de la seva presència a Espanya a través d'EDP, CTG va iniciar la seva pròpia incursió directa al país amb la compra de plantes solars i de parcs eòlics.

En el cas d'Itàlia, a més del control d'Endesa per l'estatal Enel, la petroliera transalpina Eni (participada al 30% pel Govern) es va implantar a Espanya al gener amb la compra de la comercialitzadora elèctrica Aldro Energia. L'estatal algeriana Sonatrach posseeix el 51% de Medgaz (el gasoducte hispà-algerià), el 3,85% de Naturgy i el 2,19% d'EDP. El fons sobirà de Qatar Investment Authority és l'accionista més gran d'Iberdrola (8,694%) i participa amb el 2,27% en EDP. Unió dels Emirats Àrabs Units controla el 61,5% Cepsa (la segona petroliera espanyola) a través Mubadala Investment Company, hi participa amb el 20% a l'astur-basca Nortegas (20%) i en Enagas (3,10%). A Repsol (major petroliera espanyola) el grup estatal Termasek Holding, de Singapur, té el 4,953%. La primera elèctrica noruega, propietat de l'Estat, va entrar l'any passat al mercat espanyol amb 1.000 megawatts en desenvolupament en renovables que pretén ampliar a 3.000 el 2025. I el fons estatal de pensions nòrdic Norges Bank participa amb el 5,25% en Ibe4drola, el 3,85% en Naturgy i el 3,13% en EDP.

L'estat espanyol té, a través de la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI) el 5% d'Enagas, el 20% de Red Eléctrica i d'Enresa, domina Enusa i Ensa (aquestes tres últimes, vinculades al negoci nuclear) i el 100% de l'empresa estatal asturiana Hunosa, amb activitat carbonera, una petita tèrmica i projectes en hidrogen, geotèrmia i biomassa. Hunosa s'ha ofert per ser l'empresa pública que gestioni les hidràuliques que reverteixin a l'Estat. El Govern no descarta tornar-les a mans privades però amb un plec de condicions més exigents que les actuals condicions. També està oberta l'opció que les gestionin, com ja passa en algun cas, les confederacions hidrogràfiques.