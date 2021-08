Els treballadors del 112 de Reus i la Zona Franca han començat aquest dissabte una vaga indefinida. Reclamen millores laborals i la internalització del servei per part de la Generalitat. Els empleats han lamentat que són un servei essencial però que en canvi estan subcontractats i això fa que les seves condicions laborals siguin pitjors. Hi treballen unes 230 persones i la Generalitat ha decretat un 85% de serveis mínims. Segons els empleats això farà que hi hagi entre quatre i sis persones menys per torn –d'unes 30 persones cadascun-, fet que suposarà que es deixaran d'atendre un 20% de les trucades. Des del comitè de vaga han afirmat que no la desconvocaran fins que Interior assumeixi compromisos per escrit.

Des de fa uns mesos l'empresa adjudicatària del servei és Ferrovial, però els treballadors han acusat el Departament d'Interior de la seva situació. Han assegurat que és Interior qui indica que a les bases de la licitació que el conveni que han de tenir és el de 'Call Center'. "Ara la Generalitat diu que hem de resoldre-ho amb l'empresa subcontractada, quan és la Generalitat qui imposa el conveni. Que ho aclareixin", ha explicat Santi Torrella, membre del comitè de vaga del 112 per la CGT. A principis de l'any que ve està previst que hi hagi una nova licitació del servei, però els treballadors han reclamat que no es convoqui i se'ls absorbeixi dins l'administració. "Si fins ara no s'ha fet res ha estat per falta de voluntat política o per desídia. Nosaltres estem disposats a seguir posant les coses fàcils", ha manifestat David Vilaplana, membre del comitè de vaga per CCOO.

Tanmateix han lamentat la "manca de compromís" del conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, per trobar una solució al conflicte laboral.Alhora, els empleats han reclamat un conveni propi i han expressat que el de 'Call Center' que tenen ara no s'ajusta a la feina que fan. La seva tasca és atendre les trucades de la ciutadania que pateix una situació de risc i alertar els equips d'emergències. En aquest sentit han destacat que actuar amb rapidesa és fonamental "per poder salvar vides" i que en ocasions pateixen angoixa i problemes psicològics derivats de l'atenció de les trucades. A més, han exposat que poden arribar a tramitar fins a 200 expedients en cada torn de vuit hores i que no tenen "ni un segon de descans" entre trucada i trucada, fet que al seu parer evidencia que falta personal.