La recaptació d’impostos a Girona encara no ha recuperat el ritme d’abans de la pandèmia, tot i la millora respecte l’any passat. L’Estat ha recaptat a la província 724,5 milions d’euros en tributs de gener a juny de 2021, 22 milions d’euros menys que la primera meitat del 2019.

Abans de l’esclat de la pandèmia l’Agència Tributària havia recollit 746 milions d’euros a les comarques gironines, una xifra que va caure en picat durant el primer semestre del 2020 a causa de la l’expansió del coronavirus. La recaptació, que l’any passat va ser de 669 milions d’euros, ha anat a l’alça malgrat la vigència de les restriccions, però la caiguda del consum (reflectida en l’IVA) ha fet que l’administració espanyola encara no hagi recuperat el volum d’impostos previ a la COVID.

Tot i això, les dades de l’Agència Tributària mostren una millora en un dels tres impostos més significatius, l’IRPF. En aquest cas, Hisenda ha recaptat 365 milions d’euros, 51,8 milions d’euros més que el 2020 i 38,2 milions d’euros més que abans de la pandèmia.

Pel que fa a l’impost de Societats, que recau sobre els beneficis de les empreses, també hi ha una millora respecte a abans de la pandèmia: de gener a juny aquesta taxa a Girona ha suposat 52,9 milions d’euros a les arques de l’Estat, una xifra lleugerament superior a la del 2019. Però paradoxalment, és inferior als 54 milions recaptats fa tot just un any, en plena pandèmia.

Un cop dur

El cop més dur ha estat amb l’IVA, l’altre gran impost que recapta l’Estat, símptoma que el consum no acaba d’arrencar. En el cas de les comarques gironines, de gener a juny la taxa ha sumat un total de 260,6 milions d’euros, una xifra inferior als 293,5 milions de l’any passat, i també als 309,7 milions del 2019.

En paral·lel, UGT ha traslladat aquesta setmana al comitè d’experts creat pel Govern per a abordar la reforma fiscal una sèrie de propostes entre les quals s’inclou una petició perquè s’analitzi, a mitjà termini, la possible integració de l’IRPF i de l’Impost de Patrimoni en una sola figura tributària.

L’objectiu d’aquesta mesura seria el de gravar de manera general i única la capacitat de pagament global del contribuent, segons explica UGT en el seu document de propostes al comitè, al qual va tenir accés Europa Press.

A més de fer canvis en alguns dels impostos actuals, el sindicat planteja també la creació de noves figures tributàries, entre ells un impost extraordinari sobre els beneficis de les entitats bancàries, que tindria caràcter conjuntural, perquè desapareixeria una vegada es recuperés la normalitat després de la COVID.

«L’aportació col·lectiva en la passada crisi per rescatar el sistema financer justifica ara socialment que aquest sector aporti un extra per a ajudar a recuperar el teixit productiu i social», argumenta UGT.

En el context d’una reforma fiscal de major temps de maduració, el sindicat aposta a més per avançar en el disseny d’un impost o cistella d’impostos destinats al pagament de les pensions, a semblança de l’existent a França.

Advoca a més per introduir «definitivament» una taxa sobre les transaccions financeres que inclogui els derivats i les operacions més especulatives i per desenvolupar una imposició verda que permeti conjugar l’obtenció de més recursos amb el desincentiu a les activitats més perjudicials per al medi ambient.

No obstant això, sobre la fiscalitat verda, el sindicat adverteix que ha de realitzar-se un disseny «encertat» de les seves figures tributàries, així com una «extraordinària labor explicativa» del seu funcionament i efectes «per a evitar interpretacions errònies que puguin derivar en conflictes indesitjats».

A més, aposta per estudiar la conveniència de derivar part dels ingressos obtinguts per aquests nous tributs o recàrrecs a polítiques que compensin a les persones o sectors que puguin sortir perjudicats per la seva aplicació, almenys durant un període transitori.

Gravar la tecnologia avançada

En el seu document, UGT inclou un plantejament que porta reclamant des de fa anys: la implantació d’un impost o taxa a la robotització com a mecanisme complementari de finançament per a la Seguretat Social, una mesura que reconeix complexa i que seria «ineficaç» si no és adoptada per tots els països, almenys en l’àmbit de la UE.

En la seva proposta, elaborada per un inspector d’Hisenda, el sindicat analitza les possibles alternatives per al seu establiment a Espanya, suggerint possibles vies per a la seva aplicació, per exemple establint en l’Impost de societats un tipus de gravamen més alt, del 28%, per a aquelles empreses amb un alt nivell de robotizació.

Altres alternatives passarien per establir en l’IVA un tipus incrementat, de l’entorn del 23%, per a gravar l’adquisició de productes de tecnologia avançada per empreses i del qual quedarien exonerats els consumidors finals, o bé implantar un impost o taxa específica que gravés la fabricació o importació dels productes de tecnologia avançada.