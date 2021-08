La contractació a les comarques gironines està aguantant el cop de la cinquena onada. Malgrat la frenada del turisme i les restriccions imposades per la revifada de la COVID, en el que portem d’estiu els empleadors de la província han signat una xifra de contractes similars a la que hi havia el 2019, any anterior de la pandèmia.

Concretament, i segons les xifres de l’Observatori del Treball de la Generalitat, el juliol es va tancar amb 34.294 contractes, uns 2.200 més dels que hi va haver durant el mateix període de l’any passat. Són números prepandèmia, tot i que inferiors als 37.000 contractes signats l’any 2019.

Malgrat la diferència, el juliol passat no va ser un mal mes, al contrari. De fet, és el tercer millor juliol de l’última dècada pel que fa contractació, només superat per els del 19 i 18. La resta de juliols des del 2011 la contractació va ser inferior a la de l’estiu present. Per exemple, al 2015 hi va haver 33.074 contractes al juliol, i els anys anteriors la crisi econòmica va deixar el nombre de signatures per sota dels 30.000.

Al juny les comarques gironines ja van sumar un bon número de contractes, 32.895, lluny dels 19.499 de l’any passat però també més que els 32.439 del juny del 2019, l’últim estiu prepandèmia.

Al conjunt de l’Estat 30% dels joves d’entre 16 i 29 anys d’edat que treballa ho fa a temps parcial (727.600), quatre punts més que fa un any, i d’ells, 402.100 es veuen obligats a acceptar un contracte a temps parcial davant la impossibilitat d’aconseguir una jornada completa, segons va informar Comissions Obreres (CCOO) amb motiu del Dia de la Joventut.

Segons recull Europa Press, aquesta parcialitat involuntària afecta de forma especialment greu les dones joves, que representen un 63% dels qui no troben una ocupació a temps complet i han de signar un contracte per menys hores.

La temporalitat juvenil segueix en cotes altes, fregant el 55%, i el salari mig anual dels joves d’entre 18 i 25 anys a penes supera, segons l’Agència Tributària, els 7.300 euros anuals, sent 20.566 euros el salari mig general.

Aquestes xifres, sumades a l’abús de les pràctiques no laborals, al fenomen dels falsos autònoms (vinculats, o no, a plataformes digitals), al treball no declarat, al frau en la contractació, a l’atur, que encara afecta el 29% de la joventut menor de 30 anys, o al risc de pobresa o exclusió social reflecteixen, segons el parer de Joves CCOO, una «precarietat inacceptable».

Un cop al jovent

«Lluny de mitigar-se, aquesta situació continua colpejant en el seu dia a dia la immensa majoria de les persones joves, que es veuen d’aquesta manera incapacitades per planificar i desenvolupar projectes de vida a mitjà i llarg termini. Aquesta circumstància s’evidencia també en el continuat descens de la taxa d’emancipació juvenil: en l’actualitat, segons dades recopilades pel Consell de la Joventut d’Espanya, només el 17% de la població menor de 30 anys ha aconseguit emancipar-se», indica CCOO.

Joves CCOO ha assenyalat que el Govern ha d’atendre «immediatament i amb valentia» els seus propis compromisos i assegurar els interessos i les condicions de vida de la majoria, sobretot en matèries com la pujada del salari mínim, la derogació de la reforma laboral o la regulació de l’habitatge entès com a dret humà i constitucional i no com a bé de mercat. El sindicat ha reclamat a més que es reforci la Inspecció de Treball i Seguretat Social per a perseguir eficaçment la temporalitat injustificada, el treball no declarat i el frau en el treball per compte propi.