El 41% dels joves d’entre 16 i 24 anys amb ocupació pretén canviar de lloc de treball en els pròxims 6 mesos. Un estudi d’Infojobs detecta aquesta tendència, que la majoria dels enquestats justifica amb l’objectiu d’ampliar les seves competències, treballar en un projecte més motivant o canviar radicalment de rumb laboral. El percentatge de professionals que tenia previst buscar una nova feina l’any passat va caure al 20%, mentre que la dada de 2021 és tan sols del 15%. Són els joves aquells més propensos al canvi de feina, i segons va creixent l’edat de la població activa, cobren pes altres punts per fer el canvi, com l’existència de millors condicions per conciliar la vida familiar i professional o tenir una feina amb menor nivell d’estrès. Segons l’informe, en general, les principals motivacions que impulsen els treballadors espanyols a plantejar-se un canvi d’ocupació són: tenir un salari més elevat (74%), tenir un millor horari (45%) i tenir millors condicions per conciliar la vida laboral i familiar (44%). En aquest sentit, entra també la possibilitat de teletreballar, motiu de canvi d’ocupació per al 24% dels enquestats i, per contra, perd pes la localització del lloc de treball (37% en 2020, 28% en 2021).

Un bon horari

D’altra banda, existeixen també diferències a tenir en compte entre les motivacions per canviar d’ús d’aquells que teletreballen enfront dels dels qui continuen anant a l’oficina. Per als no teletreballadors, el primordial és aconseguir un bon horari o flexibilitat horària per compaginar millor la vida laboral i familiar (47%). No obstant això, per als teletreballadors, aquest tema no té tanta importància (41%), i persegueixen uns altres objectius, com la motivació (41%) i ampliació de competències en una nova feina (40%).