El Consell de Ministres va aprovar ahir el projecte de llei amb un primer bloc per a la reforma de les pensions que inclou la revaloració automàtica de les prestacions d’acord amb la inflació mitjana de l’exercici anterior i mesures per acostar voluntàriament l’edat efectiva a l’edat legal de jubilació.

El projecte de llei és fruit de l’acord aconseguit amb els agents socials a la fi de juny, ha rebut el vistiplau del Consell Econòmic i Social (CES) i ara serà enviat al Congrés dels Diputats per a la seva tramitació parlamentària amb l’objectiu que les mesures siguin efectives a partir de l’1 de gener pròxim.

Malgrat les reticències sobre el projecte de llei expressades per ERC, PNB i EH Bildu, que podrien posar en perill l’aprovació de la reforma, la ministra portaveu, Isabel Rodríguez, va confiar que la tramitació sí que tirarà endavant.

«És un projecte avalat pel diàleg social i això hauria de ser tingut en compte pels grups polítics», va dir Rodríguez en la roda de premsa posterior a la primera reunió del Consell de Ministres després de la pausa estival. La ministra va explicar, a més, que el contingut del projecte dona resposta a l’acord adoptat en el marc del Pacte de Toledo en 2020 amb el suport majoritari de tots els grups (només hi van votar en contra els dos diputats de la CUP, mentre que Vox, ERC, EH-Bildu, Fòrum Astúries i el BNG es van abstenir).

I des d’aquesta perspectiva va arribar a la conclusió que el projecte de llei podrà aconseguir els suports polítics necessaris per tirar endavant «sense perjudici que és susceptible de ser millorat en el Congrés», durant la tramitació parlamentària.

Sistema d’incentius

Com a novetat, després de l’aprovació de l’avantprojecte de llei en el Consell de Ministres del 6 de juliol i d’haver estat dictaminat pel CES, el projecte de llei estén als pensionistes de les classes passives les mesures generals sobre revaloració de les prestacions d’acord amb l’IPC, així com el sistema d’incentius per a la jubilació demorada. Aquesta modificació beneficiarà als prop de 671.000 jubilats procedents del sector públic estatal o militars amb una nòmina total de 1.220 milions d’euros al mes per al conjunt de tots ells.

El projecte de llei aprovat ahir deroga el factor de sostenibilitat heretat de la reforma del 2013 (que reduïa la quantia de la pensió amb la major esperança de vida) i es dona de termini fins al 15 de novembre per negociar amb els agents socials un nou «factor d’equitat intergeneracional» que hauria d’entrar en vigor en 2027.