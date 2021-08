L'Audiència Nacional (AN) ha establert que el temps que ocupen els treballadors a desplaçar-se a casa des de l'oficina per a teletreballar ha de recuperar-se, segons la sentència a la qual ha tingut accés Europa Press.

D'aquesta manera, l'Audiència ha dictaminat a favor de la companyia d'assegurances Ocaso, demandada per UGT, perquè obliga els seus empleats a estendre el seu horari per a compensar el temps que invertien en el camí de tornada a casa a les tardes per a teletreballar, segons publica aquest dimecres 'El Confidencial'.

La companyia va instaurar un model híbrid de manera temporal per a la tornada a l'oficina. La plantilla havia d'acudir a l'oficina només mitja jornada i la resta de la jornada es realitzava de manera remota utilitzant l'hora del menjar per al desplaçament de tornada a casa.

Pel que, des de la companyia entenien que els "retards" en la incorporació al treball després del menjar tenien la consideració de temps de treball a recuperar i obligava a recuperar aquest temps abans que finalitzés la jornada diària.

La mesura, consensuada amb CCOO, va ser rebutjada per UGT, segons la fallada. El sindicat va al·legar que el desplaçament al domicili havia d'assimilar-se com a temps de treball efectiu i que el canvi suposava una modificació de les condicions laborals dels treballadors. Com que la companyia i UGT no van arribar a un acord com estipula la llei, el sindicat va exigir una indemnització de 12.500 euros.

L'AN ha desestimat la demanda d'UGT, ja que entén que es tracta d'una mesura temporal per la situació sanitària i que des de la companyia van intentar consensuar-la amb els sindicats.

De la mateixa forma, l'AN explica que la decisió empresarial "ha tractat de conjugar l'obligació d'adoptar les mesures imposades per la normativa de l'estat d'alarma amb la normativa de prevenció de riscos laborals que s'exigeix a l'empresari".

Així mateix, l'Audiència Nacional estima que "no hi ha una modificació substancial de condicions de treball, no és procedent declarar vulnerat el dret de llibertat sindical ni reconèixer cap indemnització per danys i perjudicis".