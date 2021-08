El preu de l'habitatge de lloguer ha pujat un 25% a la ciutat de Girona en els darrers cinc anys, segons l'estudi «Variació acumulativa de l'habitatge a Espanya el 2021» de l'Índex Immobiliari Fotocasa. Aquest informe assegura que actualment i de mitjana un pis de 3 habitacions costa prop de 855 euros a la capital, mentre que en l’àmbit provincial el preu per metre quadrat gira al voltant dels 9,3 euros el metre quadrat.

El preu de l’habitatge de lloguer ha pujat un 37% a Catalunya en els darrers cinc anys i un 41% en l'última dècada. Així, el preu per metre quadrat al mes ha passat de 10,08 euros el juny de 2016 a 13,79 euros el mateix mes de 2019. Tot i això, la tendència alcista dels darrers anys ha canviat en l'últim exercici, amb una caiguda del 6% respecte a 2020 a Catalunya. Terrassa i Manresa han registrat l'increment acumulat més elevat en els últims cinc anys, del 42% i 41%, respectivament. Per altra banda, Barcelona és l'única ciutat amb un descens del preu de l'habitatge de lloguer en aquest període, del 0,5%.

Per un habitatge de 80 metres quadrats en règim de lloguer a Terrassa es pagava 588 euros al mes fa cinc anys, amb un preu de 7,35 euros per metre quadrat el juny de 2016. En el mateix mes d'enguany, el preu mensual és de 833 euros, ja que el preu per metre quadrat ha augmentat fins als 10,41 euros. A Terrassa i Manresa les segueixen L'Hospitalet de Llobregat, amb un increment del 31%; Lleida (29%), Sabadell (28%), Badalona (27%), Reus (24%) i Tarragona (21%). L'única ciutat amb un descens del preu de l'habitatge de lloguer en aquest període ha estat Barcelona, amb una caiguda moderada del 0,5%.Per districtes, el de Nou Barris (17%), Sant Andreu (16%) i Sants – Montjuic (10%) tenen un increment acumulat superior al 10% el juny de 2021 respecte al mateix mes de 2016. Ciutat Vella és el districte amb un descens més pronunciat, del 5,6% en els darrers cinc anys.