Les comarques gironines haurien de tenir 4.926 punts de càrrega per a vehicles elèctrics el 2030. Aquest és el número que les patronals del sector del motor (els fabricants, Anfac; i els concessionaris, Faconauto) creuen que hi hauria d’haver a la província en la propera dècada per accelerar l’electrificació del parc automobilístic.

El sector considera que aquest desplegament és «imprescindible» per no quedar a la cua de la transició energètica en relació amb la resta de països de la Unió Europea. Les patronals proposen que aquestes estacions elèctriques s’instal·lin sobretot a prop dels grans corredors peninsulars; en el cas de Girona, aquest és el que coincideix amb el recorregut de l’autopista AP-7. En aquesta línia, a finals del 2023 les patronals reclamen que la xarxa viària gironina ja compti amb 1.052 punts de càrrega, i dos anys després el número pugi fins als 1.652.

Més de 50.000 estacions

Pel que fa al conjunt de Catalunya les patronals esperen que el territori compti amb 53.060 punts de recàrrega d’accés públic en 2030. Ho recullen en un mapa de desplegament de punts de recàrrega d’accés públic per a vehicles electrificats a Catalunya, segons el qual actualment hi ah 3.282 punts. El principal impulsor de la xarxa de carregadors públics ha estat BSM, la signatura de serveis de l’Ajuntament de Barcelona.

Per a desenvolupar el projecte, que va ser batejat com «Endolla Barcelona», la ciutat ha invertit de l’ordre de 4,7 milions d’euros, i es preveu que s’inverteixin altres quatre milions en tres anys. Després d’aquestes inversions, Barcelona disposaria de més de 1.200 punts de recàrrega públics el 2024. La iniciativa pública és fonamental a conseqüència de les dificultats per a la instal·lació d’estacions de recàrrega en subterranis.

Impulsat el mercat

Amb el mapa presentat per les patronals de l’automòbil es pretén «facilitar i impulsar el mercat dels vehicles elèctrics de bateria i híbrids endollables per a aconseguir un parc de tres milions de turismes a Espanya que, segons aquestes, exigeix per a 2030 el Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima (Pniec). El director general de Anfac, José López-Tafall, va assegurar que «desenvolupament més ràpid de la infraestructura de recàrrega d’accés públic és essencial per a recuperar terreny amb els líders europeus» en el sector del vehicle elèctric.