La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha detectat «casos puntuals» de comercialitzadores que cobren la llum a un preu superior en un 30% al que correspondria. La CNMC assenyala en un comunicat que ha constatat que «la gran majoria» dels comercialitzadors «han traslladat adequadament» la variació en els nous peatges elèctrics als contractes de subministrament existents abans de l’1 de juny però reconeix, no obstant això, que existeix «un nombre de comercialitzadores que, a més de la variació en el component regulat (peatges), han inclòs un increment en el cost de l’energia».

La CNMC assegura que ha sol·licitat a les comercialitzadores amb aquestes suposades infraccions que realitzin «les regularitzacions necessàries en els contractes dels seus consumidors de manera que incloguin els preus correctes i, a més, els informin de manera transparent». Afegeix que «moltes» d’aquestes comercialitzadores «ja estan realitzant» aquestes regularitzacions.

L’organisme regulador informa que els consumidors «haurien de percebre» la compensació equivalent pels preus que haurien d’haver abonat des de l’1 de juny i adverteix a les comercialitzadores assenyalades que si no actuen «de manera diligent i adequada i amb la transparència necessària per al consumidor» podrien iniciar-se les actuacions oportunes.

Quota de mercat del 91%

En una primera anàlisi la CNMC ha tingut en compte la informació de les 25 comercialitzadores amb major quota de nombre de subministraments, la qual cosa representa una quota de mercat del 91% del total del nombre de punts de subministrament en mercat lliure en baixa tensió i el 84% del total d’energia en mercat lliure en baixa tensió.

Precisament, el preu de la llum a Espanya registrarà un nou rècord històric avui. Per primera vegada, l’import del MWh superarà els 120 euros, situant-se en una mitjana de 122,76 euros per MWh, segons les últimes dades publicades ahir per l’Operador del Mercat Ibèric de l’Electricitat. Fins ara, el rècord l’ostentava el divendres 13 d’agost -coincidint amb l’onada de calor-, quan el preu es va situar en els 117,29 euros per MWh. La franja horària més cara per utilitzar electrodomèstics avui serà de nou a deu de la nit, quan el MWh tindrà un import de 129,81 euros. La més barata serà d’onze a dotze del migdia, quan el preu de l’electricitat se situarà en els 119,95 euros per MWh.

L’import d’aquest dijous és 3,4 vegades més alt que el preu mitjà que es va registrar l’agost de l’any passat, quan l’import del MWh es va situar en els 36,2 euros. Cal recordar que els preus durant l’estiu passat van reduir-se notablement per la caiguda de la demanda provocada per la crisi de la covid-19. En l’acumulat de l’any, l’import de l’electricitat s’ha multiplicat per tres, després que el preu mitjà del MWh durant el darrer mes de desembre fos de 41,97 euros.

La pujada arriba després que els preus durant l’últim cap de setmana no baixessin dels cent euros per MWh, un import considerable, tenint en compte que els dissabtes i diumenges els preus acostumen a reduir-se per la caiguda de la demanda. De nou, l’augment del preu del gas –la matèria primera que utilitzen les centrals de cicle combinat- i l’encariment dels drets d’emissió de diòxid de carboni són alguns dels factors que més han influït en l’evolució de la factura. En paral·lel, Més País, Compromís i Nova Canàries volen un debat al Congrés «seriós, rigorós i estructural» sobre els costos, per posar «llum en un mercat molt fosc».