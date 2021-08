La cinquena onada de la pandèmia provocada per la variant delta del coronavirus està tenint un impacte en l’economia de la zona euro menor del qual podria témer-se, fins al punt que el Banc Central Europeu (BCE) podria elevar el 9 de setembre les seves previsions de creixement per a la unió monetària respecte a les que va publicar a principis de juny (4,6% enguany, un 4,7% el pròxim i un 2,1% en 2023). «Tots els indicadors avançats del tercer i el quart trimestre són positius», va justificar ahir el seu vicepresident, Luis de Guindos.

En unes jornades organitzades pel Diari de Navarra en les quals va participar presencialment, l’exministre d’Economia va destacar en particular que les últimes dades d’activitat dels sectors de serveis i manufactures «continuen sent fortes» malgrat haver registrat una «desacceleració marginal» respecte al mes anterior. «D’aquí a uns dies, presentarem les projeccions. El que ha ocorregut en el passat cada vegada que hem anat actualitzant-les és que ha estat sempre per a millor i pot ser que això torni a ocórrer en les pròximes setmanes», va mantenir.

El vicepresident de l’entitat financera europea es va mostrar esperançat en què el nivell de PIB del tancament de l’any 2019 es pugui aconseguir a la fi d’enguany, encara que ha admès que també podria produir-se a principis del pròxim.