La FECASARM ha reclamat al departament d'Empresa i Treball del Govern que aprovi una cinquena línia d'ajuts per al sector de l'oci nocturn, afectat per diverses restriccions des de l'inici de la pandèmia. La patronal afirma que els ajuts oferts fins ara "no cobreixen ni l'1% de les pèrdues" dels últims 17 mesos. A més, la FECASARM remarca que les últimes subvencions aprovades, que encara no s'han cobrat, només cobrien el període de tancament entre el 8 i el 23 de juliol. Des de llavors, el Govern ha aprovat diverses pròrrogues en les restriccions i tancament de l'oci nocturn, però sense plantejar ajudes noves.

D'altra banda, la FECASARM recorda que les últimes subvencions aprovades pel Govern no incloïen els locals a l'aire lliure, que tenen l'horari restringit i han de tancar a les 00:30 h. Segons la patronal, això, a la pràctica, suposa un "tancament encobert".