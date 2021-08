Prop de 150.000 persones s’han inscrit en el procés selectiu que està duent a terme Correus per cobrir llocs de treball de caràcter indefinit. El nombre de sol·licituds multiplica per 45 les places ofertes, que es limiten a 3.381, segons ha informat aquest dimarts l’empresa a través d’un comunicat. La convocatòria inclou els llocs de treball corresponents a les taxes de reposició aprovades l’any 2019 –un total de 1.381- i les 2.000 places incloses dins el pla d’estabilització d’ocupació temporal 2018-2020, signat per CCOO, la UGT, CSF i el Sindicat Lliure. Del total, 2.356 places són per a tasques de repartiment, 505 per a agents de classificació i 520 per a atenció al client en oficines.

Per fer la selecció del personal, Correus organitzarà exàmens a 32 localitats de l’Estat. Les proves relacionades amb les tasques de repartiment i de classificació de mercaderies tindran lloc entre dos quarts de nou del matí i el migdia, mentre que les proves d’atenció al client començaran a un quart de dues del migdia i acabaran al voltant de dos quart de cinc de la tarda.

Fa un any Correus va incorporar a la seva plantilla un total de 4.005 nous treballadors fixos, els que van resultar seleccionats en el marc de l’últim procés de consolidació d’ocupació temporal convocat per l’empresa. D’aquests, uns 2.618 van ser per a llocs de carter.