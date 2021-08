Mercadona ha decidit apujar el preu de la llet. A partir de setembre, la cadena de distribució no vendrà aquest producte per sota dels 0,60 cèntims el litre. Les tensions han estat les protagonistes entre les relacions de Mercadona i la gran distribució amb els ramaders des del principi de l’estiu quan es van començar a promoure moviments de protesta pels baixos preus pagats als productors per part de la distribució. Mercadona, amb una quota de mercat rellevant del 30% en la distribució en general, es va situar en el punt de mira de les mobilitzacions. «Encara que és un pas positiu, no salvarà per si mateix a les explotacions que ja venien d’una situació precària i que ara mateix, amb la brutal pujada dels costos de producció dels últims mesos, es troben en una situació de fallida tècnica”, han explicat des de la Unió de Petits Agricultors i Ramaders (UPA).

En peu de guerra

El sector lleter català i espanyol ha estat en peu de guerra des de l’inici de l’estiu. Especialment virulentes han estat les protestes a Catalunya, on alguns col·lectius més polititzats es van mobilitzar contra Mercadona aprofitant el conflicte lleter i el pes de la cadena valenciana a escala estatal. L’alça del cost del cereal i de les despeses en general del manteniment del bestiar amenaça la subsistència de les explotacions.

El preu mínim o de costos

Els productors consideren que el preu mínim de cost de producció del litre de llet és de l’ordre dels 0,35 euros, però les cadenes han estat poc inclinades a pagar per sobre dels preus mitjans del sector per a no perdre competitivitat. Unió de Pagesos ha instat repetidament la Comissió Nacional de Mercats i Competència (CNMC) a analitzar si la situació del sector lleter respon a una manipulació del mercat.

Catalunya va reduir el cens d’explotacions lleteres a 439 a finals de l’any passat, després d’un degoteig de tancaments. De les 1.633 granges que hi havia a Catalunya en el 2000, al desembre de 2020 havien baixat la persiana 1.194.

La solució

El Govern opina que mentre la producció es destini en la seva majoria a la venda sense transformació serà més complicat que els distribuïdors flexibilitzin la negociació i incrementin el pagament a productors amb estructures de costos majors que les de grans explotacions situades en altres zones.