L’Audiència Nacional ha establert que el temps que ocupen els treballadors a desplaçar-se a casa des de l’oficina per teletreballar ha de recuperar-se, segons la sentència. D’aquesta manera, l’Audiència ha dictaminat a favor de la companyia d'assegurances Ocaso, demandada per UGT, perquè obliga els seus empleats a estendre el seu horari per compensar el temps que invertien en el camí de tornada a casa a les tardes per teletreballar, segons va publicar El Confidencial. L’Audiència entén que es tracta d’una mesura temporal per la situació sanitària i que des de la companyia van intentar consensuar-la amb els sindicats. Explica que la decisió empresarial «ha tractat de conjugar l’obligació d’adoptar les mesures imposades per la normativa de l’estat d’alarma amb la normativa de prevenció de riscos laborals que s’exigeix a l’empresari». I estima que «no hi ha una modificació substancial de condicions de treball».