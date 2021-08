Els cellers de la DO Empordà tenen més raïms però més petits aquesta verema a causa de la sequera dels últims anys. Això fa que el volum total de raïms que preveuen collir serà aproximadament el mateix que l'any passat. Aquesta setmana molts viticultors han començat la verema i esperen que s'allargui fins a l'octubre. Des de la DO Empordà afirmen que la temperatura dels últims dies en què les nits són més fresques van més bé per la maduració del fruit i creuen que si els propers dies plou, encara anirà millor. De tota manera, alguns dels productors han avançat la verema perquè els porcs senglars se'ls menjaven els raïms. Des de la DO apunten que aquest és un problema que cada any es fa més gran i demanen posar-hi solució.