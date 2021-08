Abertis, la concessionària espanyola controlada per la italiana Atlantia (50% del capital més una acció) i ACS, ha acordat vendre el 35% de l’empresa francesa A’lienor (concessionària de l’A65, Autoroute de Gascogne, fins a 2067) a la també gal·la Eiffage, que posseeix el 65% restant, per uns 222 milions d’euros.

L’operació, que les parts esperen tancar a la fi d’any una vegada obtingudes les autoritzacions pertinents, també inclou el traspàs de Sanef Aquitaine, la filial 100% d’Abertis que s’ocupava de l’operació i el manteniment de la via.

Atlantia va explicar en una nota que l’operació «segueix l’estratègia d’Abertis de desfer-se d’actius minoritaris sense via per controlar-los per enfocar el creixement en actius controlats, com els recentment adquirits RCO (Mèxic) i ERC (els EUA)».

Eiffage, per part seva, va explicar que ha decidit usar el dret de tanteig previst en l’acord d’accionistes de la filial. La inversió, ha afegit, serà finançada amb la caixa disponible en el grup.

La setmana passada les empreses concessionàries Acesa, Autopistas España i Invicat −companyies del grup Abertis− van signar l’acord per acomiadar 340 treballadors a través d’un Expedient de Regulació d’Ocupació (ERO) arran de la fi de les concessions a diverses autopistes catalanes el pròxim 31 d’agost, entre les quals l’AP-7.