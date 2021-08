El termini per canviar pessetes per euros va finalitzar el passat 30 de juny i a partir d’aquesta data quedaven sense canviar bitllets i monedes que suposaven el 3,2% del valor de l’antiga moneda espanyola en circulació al desembre de 2001, és a dir, l’equivalent a 1.575 milions d’euros. D’aquesta xifra, 793 milions corresponen a bitllets i 782 milions, a monedes, la qual cosa representa l’1,7% i el 31%, respectivament, de l’import en circulació en el moment de la introducció de l’euro.

El Banc d’Espanya va informar ahir que els ciutadans, per tant, van canviar el 96,8% del valor de les pessetes que estaven en circulació al desembre de 2001, que ascendia a 48.750 milions d’euros. El major volum de pessetes es va canviar en els primers sis mesos des de la posada en circulació de l’euro: fins al 30 de juny de 2002, data en la qual els bitllets i monedes en pessetes es podien canviar tant al Banc d’Espanya com en les entitats de crèdit, es va canviar el 94,5% de l’import de les pessetes que circulaven a finals de 2001.

Al setembre de l’any passat, quedaven monedes i bitllets de pessetes sense canviar per valor de 1.599 milions d’euros i l’abril passat la xifra havia baixat a 1.586 milions. El Govern va estendre al novembre de l’any passat el termini límit de bescanvi del 31 de desembre de 2020 al 30 de juny de 2021 i això va facilitar que es canviessin uns altres 24 milions d’euros respecte a setembre de 2020. El Banc d’Espanya, de fet, va registrar llargues cues de ciutadans per a fer el canvi, però també va estimar que un 45% de les monedes que hi havia abans de l’entrada de l’euro no es canviarien mai perquè són per a col·leccions, estan deteriorats o s’hauran perdut.

Més d’un segle

La pesseta va néixer el 19 d’octubre de 1868 per un decret del Govern que la va establir com a unitat bàsica del sistema monetari espanyol. Les primeres monedes es van encunyar l’any 1869 i el primer bitllet es va emetre al juliol de 1874. L’1 de gener de 2002 van entrar en circulació els bitllets i monedes d’euro, que van conviure amb les pessetes fins al 28 de febrer d’aquell any, moment a partir del qual l’euro va passar a ser l’única moneda de curs legal. Amb la finalitat de facilitar la substitució de les pessetes, es va establir un període perquè els ciutadans poguessin canviar les seves pessetes per euros. Fins al 30 de juny de 2002 es va poder fer el bescanvi tant en el Banc d’Espanya com en les entitats de crèdit, i a partir d’aquest moment sol en les diferents oficines del Banc d’Espanya.