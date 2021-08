Els salaris pactats en conveni col·lectiu van créixer fins a juliol un 1,54%, xifra inferior a la inflació del 2,9% registrada en aquest mes i que reflecteix que els treballadors emparats per la negociació col·lectiva estan perdent prop d’un punt i mig de poder adquisitiu.

D’acord amb l’última actualització de l’estadística de convenis col·lectius del Ministeri de Treball i Economia Social, aquesta pujada salarial del 1,54% és la mitjana dels pactes en els 2.246 acords registrats fins a juliol que protegeixen 5,3 milions de treballadors. Es tracta d’un xifra lleugerament inferior a l’aconseguida fins a juny, que era del 1,56%, i per sota de l’1,94% del mateix mes de l’any passat.

Aquest increment salarial varia en funció de la mena de conveni, sent de l’1,14% de mitjana per als 1.762 convenis d’empresa registrats fins a juliol i de l’1,56% per als 484 convenis d’àmbit superior.

Per sectors, la major pujada mitjana és per a la construcció, del 2,39%, i la menor és per a l’agricultura, del 1,12%, mentre que la de la indústria es queda en el 1,37% i la dels serveis en el 1,51%. A més, dels 2.246 convenis vigents, només 406, el 18%, tenen clàusula de garantia salarial, que permet que el sou sigui revisat a l’alça cada any en funció de diferents criteris -habitualment l’evolució de la inflació- perquè no perdi poder adquisitiu.

En treballadors afectats, aquestes clàusules protegeixen 846.686 d’un total de 5,2 milions, és a dir a penes al 16% del total, una taxa que ha baixat gairebé deu punts en una dècada.

Inflació disparada

Aquestes pujades salarials pactades se situen per sota de la inflació, que al juliol va accelerar la tendència alcista dels últims mesos en repuntar un 2,9% en comparació amb el mateix mes de 2020, el major increment des de febrer de 2017.

Els preus segueixen així per quart mes consecutiu per sobre del llindar del 2%, lluny de les taxes negatives registrades durant la major part de 2020 quan els efectes de la pandèmia van llastrar l’activitat econòmica.

La inflació subjacent -que no té en compte els preus de l’energia ni dels aliments no elaborats per ser els més volàtils- es va situar en el 0,6%, quatre dècimes per sobre de la de juny i 2,3 punts per sota de l’IPC general. Des que va començar l’any, aquestes pujades salarials ja no estan emparades en un marc de recomanacions fixat per les patronals CEOE i Cepyme i els sindicats UGT i CCOO per a la resta de les unitats de negociació col·lectiva, ja que l’últim acord va caducar en acabar 2020.