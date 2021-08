El Ministeri de Treball ha convocat els agents socials el dimecres 1 de setembre per desbloquejar la pujada del salari mínim professional (SMI) per al que queda de 2021, al mateix temps que el president del Govern, Pedro Sánchez, va assegurar que la recuperació no serà justa si no es trasllada als salaris.

A l’inici de l’any el Govern va decidir deixar en suspens l’alça de l’SMI fins que l’economia i l’ocupació es recuperessin de la pandèmia, i ahir Sánchez va dir que aquesta recuperació no serà total ni justa si no es trasllada als salaris, a l’ús dels joves i a les jubilacions dels majors.

De les seves paraules s’ha interpretat que la decisió d’apujar l’SMI ja està presa. Així ho entenen els sindicats que, no obstant això, van advertir que no acceptaran una pujada «testimonial o estètica» d’una retribució actualment fixada en 950 euros bruts mensuals quan els preus de consum estan «disparats».

Fonts governamentals es van limitar a dir que la reunió servirà per escoltar l’opinió de la patronal i els sindicats, i que en principi només es parlarà de l’any 2021.

La fixació del salari mínim és potestat del Govern, però l’Estatut dels Treballadors estableix que cal consultar-lo prèviament amb els agents socials i que s’han de tenir en compte l’índex de preus de consum (IPC), la productivitat mitjana nacional, l’increment de la participació del treball en la renda nacional i la conjuntura econòmica general.

Amb acord social

Les dues últimes pujades es van dur a terme amb acord social, la del 22,3% de 2019 -la major des de 1980- i la del 5,5% de 2020. Sembla més difícil que pugui haver-hi acord tripartit ara, tenint en compte que la patronal s’ha oposat a una pujada que creu que posa en risc la creació d’ocupació i que els sindicats exigeixen com a mínim una alça que garanteixi el poder adquisitiu.

La vicepresidenta primera del Govern, Nadia Calviño, ja va avançar fa setmanes que a la volta de les vacances d’estiu es parlaria amb els agents socials del SMI.

Fins a aquest moment, Calviño havia defensat que era necessari esperar que els indicadors macroeconòmics mostressin amb claredat una recuperació econòmica sòlida, argument recolzat llavors pel mateix Sánchez.

La posició de la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha estat sempre la contrària, ja que ha defensat la necessitat de continuar actualitzant el salari mínim per poder complir al final de la legislatura el compromís d’equiparar-lo al 60% del salari mitjà.

Informe de la comissió

L’informe que la comissió d’experts per al SMI va presentar el mes de juny passat recomanava una pujada d’entre 12 i 19 euros en 2021, dins d’un ascens progressiu a tres anys que permetés situar-lo en el 60% del salari mitjà en 2023.

El grup d’experts va plantejar tres escenaris en els quals la pujada més alta seria del 10,4% al tancament de la legislatura i situaria l’SMI en 1.049 euros bruts al mes en 14 pagues.

En aquest escenari se sumarien 99 euros a l’SMI vigent a raó de 19 euros en 2021, 40 euros en 2022 i altres 40 euros en 2023.

Atesos els experts, el Govern podria optar per una pujada d’entre l’1,26% (12 euros) i el 2% (19 euros), encara que podria deixar-la en el 0,9% (8,55 euros), el mateix increment aplicat enguany al salari dels empleats públics i a les pensions, si bé les pensions es revisaran amb l’IPC mig anual.

Per compensar el repunt de la inflació, l’alça de l’SMI hauria de ser del voltant del 2,9% (IPC de juliol), la qual cosa sumaria 27,55 euros als 950 actuals.