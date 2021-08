El dia 17 la Comissió Europea (CE) va autoritzar set nous cultius modificats genèticament i va renovar les autoritzacions de tres cultius més destinats a l'alimentació humana i animal, segons va anunciar la Comissió.

L’autorització correspon a tres cultius de blat de moro, dos de soja, un de colza i un altre de cotó, els nous organismes modificats genèticament (OMG) autoritzats, al temps que es van ampliar els permisos de dos cultius de blat de moro i un de colza. Deu en total. Brussel·les ha assegurat que tots els OMG han passat per un procediment d'autorització «exhaustiu i rigorós», que inclou una avaluació científica favorable per part de l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària. No obstant això, els estats membres no han arribat a una majoria qualificada ni a favor ni en contra en el Comitè Permanent ni en el posterior Comitè d'Apel·lació sobre les autoritzacions. Per tant, la CE té l'obligació legal de procedir amb les autoritzacions d'acord amb l'assessorament científic rebut.

Els permisos, que no abasten el cultiu dels productes, tenen una validesa de 10 anys i especifiquen que qualsevol producte produït a partir d'aquests OMG estarà subjecte a les estrictes normes d'etiquetatge i traçabilitat de la UE. De forma paral·lela, el Diari Oficial de la Unió Europea ha publicat un reglament que completa el de 2018 sobre la informació que han d'enviar els tercers països i els organismes de control en relació amb els productes ecològics importats i sobre les mesures que s’han d’adoptar en el exercici d'aquesta supervisió.