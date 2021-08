Les pensions gironines encara estan molt per sota de les mitjanes catalana i espanyola. Segons les darreres dades del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, el conjunt de prestacions a l’agost ha estat de 961 euros, 115 menys que els 1.076 de la mitjana catalana (a Espanya la xifra és de 1.035 euros). Tot i això, les pensions han experimentat un creixement de gairebé el 3% respecte al mateix mes de l’any anterior.

La pensió mitjana per jubilació a Girona va ser de 1.087 euros mensuals; a Catalunya a l’agost s’ha situat en 1.214,95 euros mensuals, un 2,5% més que en el mateix període de l’exercici anterior. Al conjunt del país s’han repartit més d’1,14 milions de pensions per jubilació, el 18,5% del total de l’Estat. Pel que fa al conjunt de les pensions –jubilació, viudetat, orfandat, incapacitat i favors a familiars-, se n’han concedit un total d’1,74 milions, un 0,48% més en termes interanuals. Al conjunt de l’Estat, la nòmina de les pensions corresponent al mes d’agost s’ha situat en els 10.217,15 milions, marcant un nou rècord històric.

Tenint en compte totes les ajudes, la pensió mitjana a Catalunya s’ha situat en els 1.076,1 euros, un 2,4% més que l’any passat i per sobre la mitjana espanyola. La més elevada continua sent la pensió per jubilació, seguida de la prestació per incapacitat permanent (1.090,03 euros) i la pensió per viudetat (752,52 euros). Finalment, les compensacions per favors a familiars pugen fins als 662,36 euros mensuals, mentre que les d’orfandat se situen en els 414,82 euros. Barcelona concentra el 75% de les pensions catalanes, amb una mitjana de 1.111,35 euros mensuals (la xifra més alta a Catalunya). Si es parla exclusivament de les pensions per jubilació, a Barcelona se situen en els 1.251,89 euros el mes d’agost. Tarragona aglutina el 9,9% de les pensions catalanes, amb una mitjana de 1.006,71 euros mensuals (1.145,1 euros les de jubilació). Lleida reuneix el 5,9%, amb una pensió mitjana de 919,45 euros (1.048,47 per jubilació).