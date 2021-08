El mercat hipotecari gironí està en molt bona forma. Això ja es va veure el març passat amb un pic d’operacions que no es veia des de feia una dècada, i s’ha acabat de confirmar durant la primera meitat de l’any, a pesar que en els darrers mesos el número de contractes ha anat a la baixa i ha registrat valors més modestos.

Segons les dades que l’Institut Nacional d’Estadística (INE) va fer públiques ahir, durant el primer semestre del 2021 els clients van signar 3.578 hipoteques d’habitatges, una dada que supera de llarg les 2.418 del 2020 (unes dades llastrades per l’aturada total de l’economia entre març i maig), però que és també un 23% superior a la del 2019, el darrer any sense el cataclisme de la pandèmia. Fa deu anys que un primer semestre no és tan prolífic en la firma d’hipoteques.

Les dades de juny suposen una regressió respecte a les de maig, però els 535 contractes del sisè mes són uns números generalment bons en la panoràmica dels últims deu anys, i sens dubte molt millors que els de tot el 2020.

Aquest moment dolç coincideix amb una baixada històrica dels tipus d’interès (actualment al 2,28%), fruit d’una competència acarnissada dins del sector bancari per aconseguir captar el major nombre de clients. En aquesta guerra les hipoteques estrella tornen a ser les de tipus variable, que a tot l’Estat suposen més d’un 60% del total, després que durant la pandèmia les de tipus fix s’alcéssin com a preferents per als compradors.

Juan Villén, responsable d’hipoteques del portal immobiliari Idealista explica que «la dada d’hipoteques registrades al juny és una continuació de la tendència que hem vist en mesos anteriors, amb un volum de noves hipoteques molt alt, secundant-se en el bon moment del mercat immobiliari i els canvis d’hipoteca fomentats pels baixos tipus d’interès». En aquest sentit, Villén augura que els tipus «continuaran així (de baixos) la resta de l’any. Sorprèn el pes de les hipoteques variables, que frenen de cop la prevalença que havien pres les hipoteques fixes. Veurem si és una dada puntual o un canvi de tendència».

Una altra dada rellevant que mostra l’INE és l’import mitjà de les hipoteques. A la província de Girona aquestes tenen un import de 128.509 euros, gairebé 36.000 euros més barates que al conjunt de Catalunya.

Precisament, al país es van constituir al juny 5.889 hipoteques sobre habitatges, un 36,4% més que el mateix període de l’any passat, que va coincidir amb la fi del primer estat d’alarma. El capital prestat va créixer fins als 968,7 milions d’euros un 40,6% més en termes interanuals, mentre que l’import mitjà per hipoteca es va situar en els 164.488 euros, per sobre la mitjana espanyola (140.456 euros). Catalunya és, després de Madrid i Andalusia, la tercera comunitat on més hipoteques es van constituir durant el mes de juny, segons les dades de l’INE.

Tal i com recull ACN, per demarcacions, Barcelona continua sent la que més operacions registra a Catalunya. A les comarques metropolitanes es van signar 5.443 hipoteques per un import mitjà de 184.025 euros, el que representa un 75% sobre el total.

A continuació apareix Tarragona, amb 822 hipoteques (11,4% del total) per un import mitjà de 103.956 euros, seguit de Girona. Finalment, a la demarcació de Lleida se’n van registrar 322 (4,7%) amb un import mitjà de 90.345 euros.

Al conjunt de l’Estat, el nombre d’hipoteques sobre habitatges durant el sisè mes de l’any va ser de 37.961, un 41,2% més que l’exercici anterior. Per altra banda, el capital prestat va incrementar-se un 49%, fins als 5.331,8 milions, situant l’import mitjà de cada operació en els 140.456 euros (+5,5%). Les operacions sobre habitatge van representar el 73,4% de les hipoteques a l’Estat, mentre que la resta corresponen a finques rústiques i urbanes.