Els impagaments dels crèdits bancaris segueixen sense sofrir els efectes de la pandèmia sobre l’economia, un comportament totalment atípic en una crisi que s’ha produït gràcies a les mesures de suport a empreses i llars desplegades per les autoritats. La ràtio de morositat del sector financer, que mesura el pes dels actius de dubtós cobrament sobre el total de préstecs, va caure al 4,4% el juny passat des del 4,55% de maig, el 4,67% de dotze mesos abans i el 4,82% previ a l’arribada del coronavirus, segons ha informat aquesta setmana el Banc d’Espanya. Es tracta, de fet, del nivell més baix des de març de 2009, en els primers anys de l’anterior crisi, i està a anys llum del màxim històric del 13,61% de desembre de 2013.

La caiguda de juny va respondre a la positiva evolució dels dos components que configuren aquesta ràtio. D’una banda, els crèdits a companyies i famílies van augmentar en 19.685 milions d’euros, fins als 1,232 bilions, un 1,6% més que al maig i la xifra més alta des de juny de l’any passat, la qual cosa pot ser un símptoma de l’actual recuperació econòmica. Però a més, els préstecs de dubtós cobrament (90 dies impagats o que presenten indicis evidents que no seran abonats) van baixar en 974 milions després de dos mesos de lleugeres pujades, fins als 54.218 milions, l’1,7% menys que al maig.

La morositat de les entitats de dipòsit (bancs, caixes i cooperatives de crèdit) va baixar al 4,34%, des del 4,48% de maig i el 4,59% d’un any abans. Potser més significativa en l’actual context és la dels establiments financers de crèdits (entitats dedicades bàsicament als préstecs al consum i amb majors impagaments perquè els clients deixen de pagar abans aquest tipus de crèdits que una hipoteca). També va descendir al 6,51%, des del 6,83% del mes anterior i el 6,9% de juny de 2020.

La positiva evolució de la morositat està fent que les entitats alliberin part de les provisions que tenien guardades per a fer front a les pèrdues que li provoquen els impagaments. Així, al juny es van situar en 39.669 milions d’euros, un 3,4% menys que al maig i un 3,8% per sota del màxim durant la pandèmia de 41.226 milions que van aconseguir el març passat. El seu pes sobre els actius de dubtós cobrament (taxa de cobertura) continua sent elevat, però va baixar del 74,4% de maig al 73,19%, si bé continua estant per sobre del 67% de dotze mesos abans. La raó d’aquesta caiguda dels impagaments està en mesures com els ertes, els cinc tipus diferents de moratòries en els pagaments dels crèdits per a col·lectius vulnerables (quatre aprovades pel Govern i una pel sector).