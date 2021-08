La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) detalla que el nombre de contractes afectat per l’augment irregular de preus en el rebut de la llum és d’almenys 240.000, un cop analitzat al voltant del 90% del mercat. Això es dona perquè algunes companyies elèctriques no han adaptat correctament els contractes a la nova tarifa de la llum, en vigor des del mes de juny. En 90.000 dels casos, les companyies van informar els seus clients del canvi de preu, malgrat que aquest anava més enllà del darrer canvi normatiu. En la resta de casos, uns 150.000 no hi va haver cap comunicació als clients per informar-los de la pujada de preus.