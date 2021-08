El Banc Sabadell ha anunciat aquest dilluns un nou Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) que afectarà tots els centres de treball de l'entitat. En un comunicat remès a les seccions sindicals, l'empresa també ha especificat que el procediment implicarà canvis en les condicions de treball de la plantilla i en la mobilitat geogràfica. No obstant això, no ha especificat el nombre total de persones afectades. Sindicats com Comissions Obreres (CCOO) ja han mostrat el seu rebuig a l'expedient, tot recordant que l'entitat va signar el desembre passat un acord que va comportar la sortida voluntària de 1.800 empleats. En aquest sentit, asseguren que defensaran l'ocupació de tota la plantilla i que l'adscripció a l'ERO sigui "totalment voluntària".

Consultada per l'ACN, l'entitat assegura que es prioritzaran les prejubilacions i les sortides voluntàries, evitant que s'hagin de prendre mesures traumàtiques. Per altra banda, assenyala que s'impulsarà un pla de recol·locació per facilitar la reincorporació al mercat laboral dels treballadors acomiadats. Està previst que l'empresa comuniqui l'impacte de l'expedient el pròxim 2 de setembre, en una reunió que se celebrarà amb els sindicats.

La mesura està emmarcada dins el pla estratègic presentat el maig passat pel conseller delegat del Banc Sabadell, César González Bueno, que contempla ajustos d'uns 100 MEUR fins al primer semestre de 2022. A banda de la reducció de plantilla, l'entitat també preveu una transformació del seu model de banca 'retail' i assolir uns beneficis al voltant dels 700 MEUR el 2023.

Rebuig dels sindicats

Els sindicats consideren que no hi ha raons perquè el banc es plantegi un ERO. Més enllà de les 1.800 sortides voluntàries que es van produir a finals de 2020, Comissions Obreres recorda que l'entitat ha contractat més de 200 persones aquest exercici, un fet que posa de manifest que "cal més plantilla".

El mateix sindicat defensa que l'ERO no respon ni a causes econòmiques ni a raons tècniques, ja que el Sabadell va guanyar 220 MEUR durant el primer semestre i té previst repartir dividends quan l'acció pugi. Tampoc ho atribueix a causes productives, ja que consideren la demanda de productes i serveis financers no ha variat, ni a causes organitzaves, tot defensant que les càrregues de treball s'han incrementat tot i la digitalització.

Des del sindicat també subratllen que sempre existeix la possibilitat d'arribar a acords a través de prejubilacions anticipades i jubilacions amb bona part de la plantilla. Segons les dades facilitades per CCOO, al voltant d'uns 2.000 treballadors són majors de 55 anys.

Tercer ERO del 2021

L'ERO del Sabadell seria el tercer gran expedient del sector bancari aquest 2021. El primer va ser el del BBVA, que va comportar la sortida de 2.935 treballadors a tot l'Estat. D'aquests, 1.001 es van concentrar a Catalunya.

El segon va ser el de CaixaBank, el més gran de la història del sector financer a l'Estat. Al juliol, direcció i sindicats van arribar a un acord per a la sortida de 6.452 a l'Estat, dels quals 608 corresponien a Catalunya.