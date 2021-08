L’estalvi que les famílies espanyoles mantenen en els bancs espanyols s’ha disparat en gairebé 100.000 milions d’euros des de l’inici de la pandèmia de coronavirus, com a conseqüència de les restriccions per contenir l’expansió de la malaltia i d’una major prudència davant la incertesa generada.

Segons l’última estadística del Banc d’Espanya, els dipòsits de les llars espanyoles se situaven al final de juliol en 942.800 milions d’euros, davant dels 851.900 milions de febrer de 2020, abans de la irrupció de la pandèmia a Espanya.

Això suposa que l’estalvi de les famílies ha crescut un 10,7% des de llavors, concretament en 90.900 milions. De fet, el seu volum s’ha incrementat mes a mes, a excepció de la disminució de 400 milions d’euros que va experimentar a l’agost de 2020, coincidint amb una etapa de major despesa pel període de vacances.

Aquesta evolució de l’estalvi és conseqüència que la caiguda del consum de les llars ha estat més important que la de les rendes, que s’han vist recolzades per les mesures públiques adreçades a mitigar els efectes de la pandèmia.

Al seu torn, el menor consum de les llars respon a un component voluntari, en la mesura que molts han decidit incrementar el seu estalvi per precaució davant la incertesa generada per la crisi sanitària, i a un component forçós, derivat de les restriccions imposades a la mobilitat de les persones i a la realització d’algunes activitats per a contenir l’expansió del virus.

En el seu últim informe trimestral de l’economia espanyola, el Banc d’Espanya preveu que l’aixecament de les mesures fins ara imposades per al control de la malaltia faci desaparèixer el component forçós de l’estalvi.