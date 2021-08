L'Índex de Preus al Consum (IPC) al conjunt de l'Estat va créixer un 3,3% interanual durant el mes d'agost, quatre dècimes més respecte a la pujada de preus corresponen al juliol (+2,9%). Segons l'indicador avançat publicat aquest dilluns per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), la variació registrada aquest darrer mes d'agost és la més alta des de l'octubre de 2012, quan els preus van pujar un 3,5% en termes interanuals. Per altra banda, l'IPC acumula sis mesos consecutius a l'alça, un fet que no es produïa des de mitjans de 2016. L'increment de l'índex durant els darrers mesos respon a l'encariment dels subministraments –especialment la llum- i dels carburants.