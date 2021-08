El preu mitjà diari de l’electricitat al mercat majorista es dispararà avui a un nou rècord històric, arribant als 124,45 euros per megawatt (MWh). El registre mitjà del pool elèctric per a avui superarà així els 122,76 euros/MWh del dijous 26 d’agost, que liderava la sèrie històrica fins ara.

El preu mitjà que la llum registrarà avui suposa una pujada del 24,76% respecte el registrat fa una setmana, el dilluns 23 d’agost (99,76 euros/MWh), i del 21,97% en relació al preu d’ahir (102,03 euros).

Avui el preu màxim serà 132,92 euros/MWh, de nou a deu del matí, i el mínim se situarà en 112,31 euros/MWh, de quatre a cinc de la matinada segons dades de OMIE.

Respecte fa un any, el preu mitjà diari de l’electricitat per a ahir es va multiplica per tres en comparació amb el 31 d’agost de 2020, quan es va situar en 42,01 euros/MWh.

En el que va d’agost, el pool ha polvoritzat tots els rècords vistos fins ara, apuntant a un preu mitjà per al mes per sobre dels 100 euros/MWh. Aquesta espiral alcista ha portat a focalitzar el debat polític en com abaratir el preu de l’electricitat.