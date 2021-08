El preu mitjà diari de l’electricitat en el mercat majorista es dispararà avui a un nou rècord històric, aconseguint els 130,53 euros per megawatt (MWh), després que ahir també hagués registrat el preu més alt de tota la sèrie històrica.

En concret, el preu serà un 4,9% superior al del dilluns i un 210,7% més alt respecte al mateix dia de l’any passat, és a dir, més que triplica el preu que es pagava fa tan sols 12 mesos, segons dades d’OMIE recollides per Europa Press.

El registre mitjà del «pool» elèctric per avui, 31 d’agost, polvoritza així els 124,45 euros/MWh d’ahir, el preu més alt de la història fins ara, així com el de 122,76 euros/MWh del dijous 26 d’agost, el segon rècord.

Respecte a fa una setmana, el preu també s’ha desbocat ja un 30,8%. Durant el mes d’agost, i en plena onada de calor, el preu ha anat marcant un nou rècord darrere l’altre, provocant que el preu mitjà del mes aconsegueixi els 106 euros/MWh.

Aquesta xifra suposa el mes més car de la història, després del juliol, que ja va marcar un nou rècord de per sí mateix, amb un preu de 92,4 euros. D’un mes a un altre, el preu de la llum s’ha encarit fins a un 15%.

Avui el preu màxim s’aconseguirà de 21.00 a 22.00 hores, sent de 137,46 euros, mentre que el mínim es donarà entre les 16.00 i les 17.00 hores, de 123,35 euros, per la qual cosa durant tot el dia se situarà per sobre dels 123 euros.

Debat polític

Aquesta espiral alcista ha portat a focalitzar el debat polític en com abaratir el preu de l’electricitat. De fet, el Govern va obrir la porta a crear una empresa pública energètica, tal com ve des de fa temps demanant el seu soci en l’Executiu, Unides Podem.

Així, la formació habitada ha fet una última proposta al Govern per a abaratir la factura de la llum que passa per limitar el preu de l’energia nuclear i hidroelèctrica mitjançant decret llei.

Aquest context de pujades en el «pool» elèctric està marcat per l’increment en els preus dels drets de CO₂ i del gas, als quals s’ha unit l’increment de la demanda per les altes temperatures i una menor contribució de les renovables, especialment l’eòlica per l’absència de vent.

En concret, els drets d’emissió de CO₂ s’han encarit i freguen els 56 euros per tona en el que va d’agost, quan a l’inici de l’any cotitzaven entorn dels 33 euros. Mentrestant, el preu del gas natural se situa entorn dels 47 euros per MWh, segons dades de Mibgas.

El preu de l’energia té un pes pròxim en la factura d’entorn del 24%, mentre que al voltant del 50-55% correspon als peatges -el cost de les xarxes de transport i distribució- i càrrecs -els costos associats al foment de les renovables, a les extrapeninsulares i les anualitats del dèficit de tarifa- i la resta, a impostos.

«Qüestions complexes»

La vicepresidenta tercera i responsable de Transició Ecològica, Teresa Ribera va dir ahir que el seu executiu no adoptarà mesures «contràries al dret comunitari» com seria l’establiment d’un preu màxim al mercat majorista per reduir la factura elèctrica que paguen els consumidors. Ribera també va afirmar que malgrat que el buidatge d’embassaments per part de les elèctriques compleix les clàusules dels contractes, aquesta activitat «no és raonable», i no demostra «empatia social». «Confio que aquest comportament es vagi corregint», va apuntar, però mentrestant «el Govern està treballant en l’aplicació de l’article 55 de la llei d’aigües» per «posar ordre» i evitar aquesta pràctica.

Ribera també va donar ahir suport a la proposta de crear una comissió al Congrés per a estudiar les causes de les constants pujades del preu de la llum, una idea que fa una setmana van plantejar Més País-Equo, Compromís i Nova Canàries.