Ho venia avançant des de fa mesos, però va ser ahir que el Sabadell va iniciar el procés per a aprovar una nova retallada de plantilla. El banc va comunicar als sindicats que realitzarà un ERO que inclourà prejubilacions i baixes incentivades (que pretén cobrir amb voluntaris en la mesura que sigui possible), així com un pla de recol·locacions per als empleats que surtin que estarà per sobre dels mínims que marca la llei. Com és habitual, la xifra del seu plantejament inicial d’acomiadaments no es coneixerà fins d’aquí a uns dies i amb tota probabilitat s’anirà reduint en el marc de les negociacions al llarg de les setmanes següents, però algunes fonts apunten al fet que l’ajust podria estar en línia amb l’ERO de l’any passat (1.800 sortides).

«Tenim la ferma voluntat d’arribar al millor acord possible amb els representants dels treballadors, que sigui beneficiós per a tots i que ofereixi el millor escenari de futur a totes les persones afectades. En aquest moment, només reafirmar el nostre convenciment en la necessitat de realitzar aquest nou ajust per a continuar millorant el banc i continuar construint un gran projecte de futur per al nostre equip», va mantenir l’entitat ahir en una comunicació interna als seus treballadors. El nou ajust de plantilla es produeix després que l’entitat pactés s la sortida del voltant de 1.800 emprats via prejubilacions amb un estalvi anualitzat de 140 milions; l’entitat però, ja havia dit que volia reduir encara més els costos.