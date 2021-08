El sector de la construcció preveu un creixement del 7% per a aquest any, d’acord amb les projeccions de la Federació Europea de la Indústria de la Construcció recollides per la Confederació Nacional de la Construcció (CNC). Per segments, la producció en la branca d’edificació s’incrementarà un 7,6% respecte a 2020, impulsada per un augment del 10,4% en la rehabilitació, del 8% en els habitatges d’obra nova i del 4,9% en l’edificació no residencial. Per la seva banda, la branca d’enginyeria civil augmentarà un 4,5%. Tot i les previsions de creixement, la patronal ha assegurat que l’increment podria haver estat molt més significatiu per la implementació dels fons Next Generation i va alertar de la falta de mà d’obra.

La CNC va lamentar el retard en l’arribada dels fons europeus. Com a exemple, la patronal ha assegurat que les comunitats autònomes no han avançat en les convocatòries previstes pel Reial Decret que regula els 50 milions d’euros per a rehabilitació de municipis de menys de 5.000 habitants.

La patronal també va alertar que l’execució de les obres previstes amb l’arribada de les ajudes comunitàries podria veure’s afectada per la fatal de mà d’obra. El sector preveu la necessitat de prop de 700.000 treballadors i assegura que podria batre l’actual xifra de dos milions d’ocupats.

Un 5,9% més a Girona

D’altra banda, la compravenda d’habitatges ha crescut un 5,5% a Catalunya en el segon trimestre respecte als tres mesos anteriors, fins a 22.062 operacions, segons «l’Estadística Registral Immobiliària» del Col·legi de Registradors. La majoria d’operacions (18.593) han estat d’habitatges de segona mà, amb un creixement del 8,3%, mentre que l’obra nova (3.469) ha caigut un 7,1%. El preu ha augmentat un 2,1% en aquest període, fins a 2.268 euros per metre quadrat. Les dades coincideixen amb la pujada del 5,9% de les compravendes que hi va haver a Girona durant el mes de juny respecte el mateix mes del 2019. Catalunya és una de les comunitats amb un preu més elevat, per darrere de Madrid (2.820 euros per metre quadrat), País Basc (2.781 euros per metre quadrat) i Balears (2.731 euros per metre quadrat).

A l’Estat, el nombre d’habitatges inscrits en el registre de la propietat entre abril i juny ha arribat a 137.204 compravendes, un 6,2% més respecte al trimestre anterior.