La confiança dels consumidors va retrocedir lleugerament a l’agost respecte a juliol degut a l’empitjorament de les seves expectatives a sis mesos, ja que temen que l’economia i el mercat de treball puguin deteriorar-se, encara que no esperen canvis en la situació de les seves pròpies llars a curt termini. L’índex de confiança del consumidor (ICC), difós ahir pel Centre de Recerques Sociològiques (CIS), va baixar a l’agost a 91,6 punts, enfront dels 91,9 punts del mes anterior, encara que està molt per sobre dels 49,9 punts d’agost de 2020.

Dels dos subíndexs que conformen l’ICC, l’índex d’expectatives va caure de 110,3 a 105,2 punts, mentre que l’índex de situació actual va pujar de 73,6 a 77,9 punts. Addicionalment, hi ha hagut un descens de les expectatives d’estalvi dels consumidors, que tampoc preveuen un futur augment dels tipus d’interès, però que sí que temen un repunt de la inflació. En paral·lel, el Consell General d’Economistes (CGE) ha revisat a l’alça les previsions de creixement de l’economia espanyola per al 2022 fins al 6% per la inèrcia del segon semestre i l’efecte de les ajudes europees. L’entitat ha mantingut les previsions per a aquest any en el 6,3%, tot i les mesures aplicades per frenar l’augment de contagis de juliol. En paral·lel, els economistes han alertat de la pèrdua de competitivitat de l’Estat per l’alta taxa d’inflació.