L'euribor a un any, el principal índex de referència per a les hipoteques a tipus variable a l'Estat, torna a caure per tercer mes consecutiu i deixa enrere el lleu repunt que va registrar entre febrer i maig. Durant el mes d'agost, l'euribor es va situar en el -0,498%, per sota el -0,491% registrat el juliol passat, segons les dades publicades aquest dimecres pel Banc d'Espanya. Després d'aquesta caiguda, l'índex torna a apropar-se al seu mínim històric del -0,505%, xifra que es va assolir aquest darrer mes de gener. En comparació amb l'agost de l'any passat, l'euribor ha registrat un descens de 0,139 punts i no abandona el tipus negatiu, una situació en què es troba des de principis de 2016.