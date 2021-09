El preu de la llum va aconseguir ahir un nou rècord. Agost, un mes en què s’han superat totes les marques anteriors, tanca amb la major pujada: el megawatt-hora aconseguirà els 130,53 euros, un 210,7% més alt respecte al mateix dia de l’any passat. Amb aquestes xifres sobre la taula, les paraules de la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, sobre l’escassa «empatia» de les elèctriques i del poc marge d’acció del Govern no han agradat.

Unides Podem va cridar a la mobilització als carrers, els socis de l’executiu clamen contra la «resignació» de la vicepresidenta i el PP critica la «inacció» dels de Pedro Sánchez.

La indignació per la posició adoptada per Ribera en la comissió de transició ecològica del Congrés no es va fer esperar. El portaveu d’Unides Podem en la Cambra Baixa, Pablo Echenique, va acusar la dirigent socialista de presentar les mateixes propostes que demanda l’oligopoli elèctric. A més, va lamentar que Ribera rebutgés la proposta dels morats d’intervenir el mercat posant un topall al preu de l’energia nuclear i hidràulica. «Quan no intervens el mercat, el mercat t’intervé a tu», va sentenciar ahir a través de Twitter.

El cost de l’energia ha estat un dels principals assumptes que ha tensionat al Govern de coalició durant l’estiu. Els dirigents d’Unides Podem -inclosos els seus ministres- no han deixat d’exigir mesures contundents per baixar el preu de la factura de la llum. Fa a penes 20 dies, després de tres dies consecutius de rècords en el preu de l’energia, van amenaçar amb impulsar mobilitzacions al carrer i, ahir, van repetir l’avís. El secretari general del grup parlamentari, Txema Guijarro, va animar la gent a manifestar-se per exigir mesures «audaces» a l’executiu.

L’empipament és palès també entre els socis de l’executiu de coalició. El portaveu de Compromís, Joan Baldoví, va apuntar que els missatges que va llançar la vicepresidenta tercera poden conduir a una «tardor calenta» als carrers davant el descontentament dels ciutadans. «Si un govern progressista es resigna, està obrint la porta al fet que vingui un govern de dretes que segur que tindrà menys en compte els interessos de la gran majoria dels ciutadans», va avisar. Les crítiques també han arribat des d’ERC. El portaveu dels republicans catalans en el Congrés, Gabriel Rufián, es va referir a l’al·lusió de Ribera a l’empatia de les elèctriques per apuntar que «l’empatia social es diu BOE».