El Govern espanyol va portar ahir a la Taula del Diàleg social una proposta d’augment del Salari Mínim Interprofessional (SMI) –actualment 950 euros- de 15 euros per al 2021, i 31 euros cada any per al 2022 i 2023, segons han afirmat els sindicats. D’aquesta manera l’SMI quedaria fixat en 965 euros al 2021, 996 al 2022 i 1.027 al 2023, quan expira la legislatura. El secretari d’Estat d’Ocupació i Economia Social, Joaquín Pérez Rey, no va confirmar la xifra «perquè aquest és un procés de negociació dinàmica» on l’executiu busca un acord també amb la patronal. En tot cas, va recordar que l’informe dels experts apunta a una forquilla d’entre 12 i 19 euros per al 2021.

Tot plegat després d’una reunió que els sindicats van valorar positivament i que va coincidir amb l’anunci del president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, d’un augment «imminent de l’SMI en el que queda de l’any» per continuar avançant en el compromís electoral d’assolir abans del final de la legislatura el 60% del salari mitjà, «que és el que marca la carta de drets socials del Consell Europeu». El president espanyol va recordar que la societat espanyola ha fet «un gran esforç durant l’últim any», i ara necessita «una nova etapa millor» que «els representants polítics hem de contribuir» a fer possible. Es va comprometre a treballar per consolidar la recuperació i fer que «arribi a la butxaca dels espanyols en forma de més ocupació, millors salaris i pensions dignes».

Va recordar també que aquest va ser l’objectiu pel qual el seu govern i els agents socials van acordar el primer acord de pensions des del 2011 «per clarificar les fonts de finançament» i comprometre per llei a la revalorització de les pensions d’acord amb l’IPC». «Crec honestament que entre tots, el govern, el poder executiu, legislatiu i els agents socials, hem de fer el possible perquè la recuperació sigui tan justa com sigui possible», va afirmar.

Les manifestacions les va fer en una conferència amb el títol «España puede», que va reunir a la Casa América de Madrid la plana major del seu Govern i també els màxims representants de l’IBEX-35. Entre d’altres, el president i conseller delegat d’Iberdrola, José Ignacio Sánchez Galán; el president executiu de Telefònica, José María Álvarez-Pallete, i el president d’ACS, Florentino Pérez. També els secretaris generals de CCOO i UGT, Unai Sordo i Josep Maria Àlvarez, i el president de la CEOE, Antonio Garamendi.

Amb tot, els sindicats encara consideren insuficient la proposta. CCOO apunta que cal que el salari mínim mantingui el poder adquisitiu tenint en compte la inflació i el fet que l’Estat viu el creixement econòmic més important dels últims anys. El secretari general de CCOO, Unai Sordo, defensa un increment de prop de 25 euros durant aquest any per fer front a l’increment de l’IPC. En qualsevol cas, assegura que l’objectiu és garantir també una pujada per al 2022 i acostar l’SMI al 60% de la mitjana salarial de l’Estat, per sobre dels 1.050 euros, abans d’acabar la legislatura.

La CEOE s’oposa a l’augment. El president de la patronal, Antonio Garamendi, va afirmar ahir en una entevista a Telecinco que «no és el moment» d’augmentar el salari mínim perquè «contraurà l’ocupació».

La decisió final

La ministra de Treball, Yolanda Díaz, va afirmar a Onda Cero que l’acord és fruit de mesos de reunions i que dilluns es discutiran les quantitats i s’arribarà a la decisió final. Així doncs, la Taula de Diàleg es reunirà dilluns que ve per decidir l’augment de l’SMI. Díaz no ha confirmat tampoc la xifra que van esmentar els sindicats després de la reunió, però sí que ha recordat de nou que l’informe dels experts xifra l’augment entre 12 i 19 euros el 2021.

Díaz ha avançat que les dades d’atur i de filiació a la Seguretat Social al mes d’agost són «molt positives», en un mes que normalment l’ocupació cau i l’atur creix, però en aquesta ocasió «l’atur no només no creix, sinó que decreix».

El PP considera que l’increment del salari mínim és un «pedaç»

El PP s’ha posicionat en contra de la proposta del Govern espanyol per apujar el sou mínim interprofessional (SMI), al cap de poc que el president espanyol, Pedro Sánchez, comuniqués l’augment «imminent» de l’SMI. El secretari general del PP, Teodoro García Egea, ha afirmat que l’única solució per ajudar els ciutadans de l’estat espanyol és «abaixar el preu de la llum, la inflació i el preu de la cistella de la compra». Assegura que amb la solució de l’executiu s’està «perjudicant tots els ciutadans» i, a més d’incrementar els impostos, se’ls «augmenta el cost de vida». Considera que el que s’està col·locant és un «pedaç» i que les polítiques macroeconòmiques adoptades pel Govern de coalició repercuteixen en l’economia familiar, ja que les decisions preses «les acaben pagant les classes mitjanes».