El preu de la llum torna a batre rècords avui i arriba als 140,23 euros per MWh, segons les últimes dades publicades aquest dimecres per l’Operador del Mercat Ibèric de l’Electricitat (OMIE). La franja més cara per fer servir els electrodomèstics serà de nou a deu de la nit, amb un import de 148 euros el MWh, mentre que el període més barat serà de quatre a cinc de la tarda, amb un preu de 137,45 euros el MWh. La dada d’avui supera el rècord històric d’ahir, que va tocar els 132,47 euros, en un estiu amb quotes sense precedents. Amb aquesta previsió, l’indicador bat rècords històrics per quart dia consecutiu i supera gairebé en vuit euros - el 6%- el que es va fixar ahir.

El preu mitjà de la llum d’avui suposa una pujada del 14,23% respecte al mateix dia de la setmana passada (122,76 euros el MWh) i triplicarà l’import registrat en les mateixes dates de l’any passat (44,02 euros el MWh). De totes maneres, l’estiu passat els preus van reduir-se notablement per la caiguda de la demanda provocada per la pandèmia.

Els consumidors que contracten el subministrament a través del mercat lliure, uns 17 milions, paguen el quilowatt hora als preus que pacten per contracte amb els comercialitzadors, de manera que no es veuen afectats per les oscil·lacions del preu majorista de manera immediata, tot i que sí que els repercuteix a llarg termini si es mantenen aquests alts valors.

Aquestes dades afegeixen pressió al govern espanyol després que aquest dilluns la ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, tanqués la porta a establir un preu màxim de l’electricitat. En una compareixença a la Comissió de Transició Ecològica al Congrés dels Diputats, la també vicepresidenta tercera va reconèixer que el rebut de les llars amb la tarifa regulada (PVPC) s’encarirà un 24% en comparació amb els preus de l’any passat, i afectarà més de deu milions d’habitatges.

L’executiu treballa ara en la revisió de la fiscalitat energètica, després d’abaixar l’IVA que grava el rebut de la llum, o suprimir temporalment l’impost a la generació que paguen les elèctriques, a més d’estudiar la creació d’una energètica pública per a les concessions hidroelèctriques que vencin.

Pel que fa a Europa, el megawatt hora es pagarà a gairebé a 172 euros al Regne Unit i a 139,32 a Itàlia. En relació amb Portugal, l’import serà el mateix que a Espanya, ja que comparteixen mercat, i a Bèlgica i Holanda rondarà els 125 euros.