La direcció del Sabadell ha traslladat aquest dimarts als sindicats la seva intenció de fer un ERO que suposi la retallada de 1.900 llocs de treball. Entorn d’un 85% (uns 1.615 treballadors) sortirien de la xarxa de sucursals i del departament de ‘servicing’ (serveis administratius centralitzats), mentre que el 15% restant (285 empleats) perdrien els seus llocs als centres corporatius de Sant Cugat del Vallès, Barcelona i Madrid, així com a les oficines centrals de les direccions territorials.

Així ho han comunicat els directius als representants de la plantilla en la primera reunió després que el banc els anunciés dilluns que obria el procés per implementar una nova retallada de plantilla, addicional al de 1.800 sortides per prejubilació que les parts van pactar a finals de l’any passat. Els nous 1.900 possibles afectats suposen el 12,9% dels empleats que tenia el Sabadell a Espanya al tancament de juny (14.648, la majoria dels 21.095 que té el grup, que també compta amb presència al Regne Unit i Mèxic). En qualsevol cas, la xifra s’anirà reduint amb tota probabilitat en el marc de les negociacions al llarg de les pròximes setmanes següents, com sol ser habitual en aquests processos.

L’entitat ve insistint en els últims dies en què el seu objectiu és arribar a un acord amb els representants dels treballadors i que l’ERO, que inclourà tant prejubilacions com baixes incentivades, prioritzarà la voluntarietat (és a dir, que pretén cobrir les sortides amb voluntaris en la mesura possible, tot i que hi podria haver baixes forçoses si no es cobreixen les places previstes). A més, ha destacat que el procediment inclourà un pla de recol·locacions per als empleats que surtin que estarà per sobre dels mínims que marca la llei i que portarà a terme l’empresa Manpower.

En una comunicació interna a la plantilla dilluns passat, el banc va justificar la nova retallada pel creixent ús de la banca digital per part dels clients en perjudici de les sucursals. A més, el grup va guanyar 220 milions d’euros fins al juny, un 51,5% més, però la seva rendibilitat sobre el capital tangible (3,88%) està molt per sota de la que li exigeixen els inversors per prestar-los l’esmentat capital (entre el 8% i el 10%). El pla estratègic que va presentar al maig pretén elevar l’esmentada rendibilitat al 6% a finals del 2023, i per a això contempla una nova reducció de costos de 100 milions a l’any, que es preveu executar durant el primer trimestre de l’exercici pròxim i finançar amb les plusvàlues de la venda de la cartera de renda fixa.

Injustificat

Els sindicats s’han oposat taxativament al plantejament del banc. «Des de CCOO hem advertit que la xifra és desproporcionada, irreal i un insult a tota plantilla. Plantejar un ero sense buscar prèviament alternatives i sense que gairebé hagin acabat les vacances és una mostra del poc respecte que sembla tenir el banc, no només per als seus representants legals, sinó per a tota la plantilla que fa anys que treballa sacrificant-se per tirar endavant Banc Sabadell», ha denunciat en una nota la central majoritària a l’entitat.

CCOO assegura que no hi ha raons per a la retallada i qualifica la xifra de baixes de «desproporcionada, irreal i un insult»

L’organització ha defensat que «no hi ha motius» per emprendre un procés d’aquestes característiques, sobretot després de les 1.800 prejubilacions i jubilacions anticipades pactades fa menys d’un any. «Que apareguin ara amb un nou procés de reestructuració és símptoma de la mala gestió d’aquesta direcció. Creiem fermament que no hi ha raons per plantejar un ero, ja que no es presenten causes econòmiques, tècniques, productives ni organitzatives», ha afirmat.

El sindicat ha defensat, així mateix, que la composició de la plantilla permet emprendre la nova reestructuració mitjançant noves prejubilacions i jubilacions anticipades. Així, ha destacat que el banc compta amb 508 empleats de 55 anys, 538 de 56 anys, 235 de 57 anys, 173 de 58 anys, 124 de 59 anys, 90 de 60 anys, 102 de 61 anys, 104 de 62 anys, 108 de 63 anys i 82 de 64 anys o més. És a dir, un total de 2.064, als quals s’hi aniran afegint unes 500 persones de 55 anys al llarg dels tres pròxims exercicis.