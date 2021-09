L’atur ha baixat a Girona un 3,45% aquest agost (1.276 persones) i el nombre total de desocupats se situa ara en els 35.676. De les quatre províncies catalanes, Barcelona és la que ha registrat una caiguda d’atur més alta aquest últim mes, amb una disminució del 4,49%, mentre que Girona ha quedat en tercera posició, darrere de Lleida (-3,48%). En relació amb Tarragona, ha registrat 1.691 aturats menys, que significa una davallada del 3,35%.

El Govern català valora positivament les dades d’atur d’aquest mes d’agost, però no obstant això, l’executiu manté la prudència, donada la situació «d’excepcionalitat» en què encara es troba el país per la pandèmia. Catalunya ha registrat 17.186 aturats menys durant l’agost i acumula sis mesos consecutius a la baixa. El secretari de Treball, Enric Vinaixa, va anunciar ahir, en una roda de premsa telemàtica, que les dades «són bones, però no les podem fer servir per parlar de consolidació». Vinaixa remarca que la situació catalana entorn de la taxa d’atur és d’«optimisme moderat». Encara que les dades permeten veure una millora de la situació, ha recordat que hi ha més de 390.000 aturats a Catalunya i ha insistit que el mercat de treball segueix marcat per «una forta estacionalitat».

En l’àmbit català

L’atur a Catalunya torna a caure per sisè mes consecutiu arran de la temporada turística. El país va tancar l’agost amb 391.128 persones desocupades, el que suposa un descens de 17.186 aturats respecte al juliol. Això suposa una reducció del 4,2% en termes intermensuals, segons les dades publicades aquest dijous pel Ministeri de Treball i Economia Social. Respecte al mateix període de l’any passat, el nombre d’aturats va reduir-se en 89.514, el que es tradueix en un descens del 18,6%. Cal destacar, però, que les dades no tenen en compte els treballadors afectats per un ERTO. Al conjunt de l’Estat, l’atur va reduir-se en 82.583 persones respecte al juliol (-2,4%) i en 468.899 treballadors en comparació amb l’any passat (-12,3%). En termes absoluts, Catalunya va registrar la tercera caiguda més important a l’Estat pel que fa al nombre de persones desocupades.

En relació amb Espanya

Durant l’agost, tan sols Andalusia (-32.102 aturats) i les Illes Canàries (-19.844 aturats) van assolir millors xifres que Catalunya, en l’àmbit estatal. En termes percentuals, Catalunya ocupa la cinquena posició, sent les Balears (-8%), les Illes Canàries (-7,8%), Astúries (-5,4%) i l’Aragó (-5%) les que van més van reduir l’atur en termes intermensuals. Les excepcions van ser Castella i Lleó, Madrid, el País Valencià i el País Basc, on l’atur va incrementar-se respecte al juliol.

La ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, i el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, van coincidir ahir a valorar molt positivament les dades d’atur del mes d’agost, que per primera vegada en la sèrie es redueixen (85.583 persones respecte al juliol). Montero va afirmar que són unes «dades magnífiques» que demostren que hi ha «un creixement sostingut» i que l’Estat «està sortint de la situació econòmica derivada de la pandèmia» de forma «robusta». «Crec que posa de manifest que aquest govern ha gestionat la crisi de forma diferent, ocupant-se de les persones i sense permetre que ningú es quedi enrere», va dir en una entrevista a RNE.

Resposta sindical

Els sindicats van alertar ahir que el mercat de treball a Catalunya encara presenta un fort component estacional i han subratllat que els nivells d’atur continuen per sobre els volums previs a l’esclat de la pandèmia. Coincidint amb la publicació de les dades d’atur registrat corresponent al mes d’agost, Comissions Obreres (CCOO) ha destacat que, tot i una «lleugera millora» de l’ocupació i la dinàmica econòmica, encara hi ha més de 390.000 persones desocupades a Catalunya.

En un comunicat, el sindicat també ha remarcat que la crisi econòmica provocada per la covid-19 afecta en major mesura les dones que els homes i denuncia «l’abús» de la contractació temporal. Segons les dades publicades aquest dijous pel Ministeri de Treball i Economia Social, les dones representen gairebé el 58% del total de persones aturades a Catalunya.