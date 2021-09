Unides Podem ha anat un pas més enllà en la seva pressió al PSOE per rebaixar el preu de la llum. Després d’anunciar que donarien suport a mobilitzacions al carrer contra l’executiu, els morats han registrat aquest dijous una proposició de llei al Congrés per crear una empresa pública d’energia, malgrat el rebuig dels socialistes. Producció Elèctrica Espanyola és el nom que han triat per a aquesta entitat de dret públic, segons han explicat fonts d’Unides Podem a El Periódico. L’objectiu d’aquesta empresa, ja rebutjada fa unes setmanes per la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, és assumir les «concessions finalitzades del domini públic hidràulic» per a la producció d’energia elèctrica.

Fonts del partit asseguren que l’empresa pública se centraria en la «creació de noves instal·lacions d’energia renovables», cosa que ajudaria en els objectius plantejats en l’horitzó verd, i «s’ocuparà d’implementar una rebaixa a la factura de la llum».

Segons la norma registrada, Producció Elèctrica Espanyola gestionaria les concessions hidroelèctriques la conca de les quals inclogui més d’una comunitat autònoma a mesura que vagin caducant les llicències d’explotació a empreses privades. En el cas de ser una comunitat autònoma la que hagi atorgat aquesta concessió, serà el Govern regional el qui decideixi si passa a ser gestionada per l’empresa pública. Les primeres concessions que venceran en els pròxims deu any sumen un total de 720 megawatts instal·lats, davant els 20.000 megawatts de potència hidràulica que hi ha, i pertanyen en el 90% a les tres grans elèctriques, Iberdrola, Naturgy i Endesa.

En el text de la llei que els morats prepararen des de començaments de l’estiu s’assenyala que, segons l’OCDE, el mercat elèctric espanyol és el segon més privatitzat, per darrere de Portugal, mentre que en altres països les empreses estatals d’energia representen el 62% de la potència elèctrica contractada. A això, afegeixen que a França, Itàlia, Suïssa, Àustria, Holanda o Finlàndia ja hi ha participació pública en empreses energètiques.

Tanmateix, els arguments d’Unides Podem no semblen convèncer el PSOE. Dos mesos després que el portaveu morat al Congrés, Pablo Echenique, anunciés que estaven treballant en aquesta norma, Calviño es va oposar a la creació d’una empresa pública: «Hem de centrar-nos en mesures eficaces i centrar els nostres esforços en aquells àmbits que poden tenir un impacte real, i no altres idees que ja sabem que no són eficaces».